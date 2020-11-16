Macaristan'ın bütçeyi veto etmesi AB'de yeni bir krize neden oldu

Macaristan'ın bütçeyi veto etmesi AB'de yeni bir krize neden oldu

Avrupa Birliği yönetimi, Macaristan'ın 2021-2027 bütçesini veto etmesinin "AB için yeni bir kriz" anlamına geldiğini açıkladı.

Macaristan hükümeti yetkilileri, Avrupa Birliği (AB) bütçesindeki fonların dağıtımını hukukun üstünlüğüne bağlayan mekanizmayı veto edeceğini açıkladı.

Macaristan'ın açıklamasından sonra Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, "Başbakan Mateusz Morawiecki'nin de Macaristan Başbakanı Victor Orban gibi bu (veto) hakkını kullanacağına inanıyorum." dedi.

Bunun üzerine değerlendirmede bulunan üst düzey bir AB yetkilisi, Birlik kurumlarının Macaristan'ın veto kararını değerlendireceğini belirtti.

AB yetkilisi, konunun koronavirüs salgınıyla mücadelenin ele alınacağı AB Liderler Zirvesi'nde gündeme gelebileceğini aktardı.

"MACARİSTAN'IN VETO KARARI YENİ BİR KRİZ ANLAMINA GELİYOR"

Macaristan veto kararının "AB'nin yeniden bir kriz içine girdiği" anlamına geldiğini söyleyen üst düzey yetkili, AB dönem başkanı Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer liderlerin krizin çözümü için çalışacağını belirtti.

“TEKRAR BİR KRİZDEYİZ”

AB yetkilisi, "Bütçe içeriği hakkında bir oy birliği görmeyi istiyoruz ama bir veya iki üye ülke (Macaristan ve Polonya) şarta bağlayan mekanizma nedeniyle engelleyebilir. Tekrar bir krizdeyiz. İşlerin ne zaman düzeleceğini de söyleyemiyorum." dedi.

AB kurumları, koronavirüsün ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma programı ve 1 trilyon euronun üzerinde bütçe konusunda uzlaşmıştı. Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına karşı çıktıklarını daha önce açıklamıştı.

BAZI ÜYELER POLONYA VE MACARİSTAN'I ELEŞTİRİYOR

Bazı AB üyesi ülkeler, Polonya ve Macaristan'ı demokratik standartların gerilediği gerekçesiyle eleştiriyor. AB kurumlarının bütçe üzerinde anlaşmak için yürüttükleri müzakerelerde özellikle Avrupa Parlamentosu, fonların dağıtımının "hukukun üstünlüğü" şartına bağlamak istiyordu.