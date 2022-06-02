Yurt dışında "Turkey" değil de "Türkiye" olarak anılmamızın kabul edilmesi ile birlikte ihraç edilen ürünlerimizin üzerindeki damga da "Made in Turkey" yerine de "Made in Türkiye" şeklinde değişecek.

Ürünün hangi ülkeye ait olduğunu gösteren ve global ticarette önemli bir damga olan "Made in" tescilinde Türkiye için önemli bir adım atıldı. Birleşmiş Milletler, Türkiye Cumhuriyeti’nin talebinin ardından yabancı dillerdeki "Turkey"i "Türkiye" olarak değiştirdi.

Patent uzmanı İhsan Karaca, alınan kararla birlikte "Made in Türkiye" damgalı ürünlerin global pazarda rekabet gücü artarken, isim karmaşasına da son verildiğine dikkat çekti.

"'Made in Türkiye’ damgası, Türkiye’nin rekabetçi gücünü artıracak"

İHA'nın haberine göre, en başta sanayi ürünleri için geçerli bu amblem, bugün her üründe kullanılıyor. Karaca, konuyla ilgili olarak "AB’ye ürün ihracatında ‘Made in Türkiye’ damgası, Türkiye’nin rekabetçi gücünü artıracaktır ve yurt dışındaki algı karmaşasının da önüne geçilecektir.” dedi.





Turkey, Turkei, Turquie gibi ibareler yerine "Türkiye" ibaresi kullanılacak

Türk menşeili ürünler artık "Made in Türkiye" damgasıyla pazarda olacak. Resmi Gazete’te yayınlanan genelgede, “Yurt içinde ve yurt dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda; Türk milletinin köklü ve tarihinden gelen değerlerine büyük özen gösterilerek, ‘Türkiye’ markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin çatı markası olarak kabul edilmiştir. Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde ‘Made in Turkey’ yerine ‘Made in Türkiye’ ibaresi kullanılmaya başlanarak ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz ‘Türkiye’ ibaresiyle tanıtılmış ve tüm dünyayla buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimizin ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin ‘Türkiye’ markası altında temsili hedeflenmektedir. Bu çerçevede, ‘Türkiye’ markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda ‘Turkey’, ‘Turkei’, ‘Turquie’ vb. ibareler yerine ‘Türkiye’ ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.” ifadesi yer aldı.