Euro
8.5312
-0.07%
Dolar
7.0347
0.13%
Altın
412.53
0.01%
Borsa
1.546
0%
Bitcoin
332.826
5.00%
EXEN Coin
18.03
-0.77%
6ºC
İstanbul
Sağanak yağış 6 C

    Maden sahaları aramalara açılacak

    Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 602 maden sahasını ikinci kez ihale ederek aramalara açacağı duyuruldu.
    • AA
    • 12.02.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maden sahaları aramalara açılacak

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), daha önce ihale edilmesine karşın müracaat olmaması nedeniyle, 602 maden sahasını ikinci kez ihale ederek aramalara açacak.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Türkiye'de var olan madenlerin çıkartılarak ekonomiye kazandırılmasının amaçlayan karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    İhalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak. İhale ile ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlüğün sitesinde ihale şartnamesinde belirtilecek. İhalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, ilgili maden sahaları bugün itibarıyla en az 15 gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr adresinde ilan edilecek.

    Maden sahaları aramalara açılacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir