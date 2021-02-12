Maden sahaları aramalara açılacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 602 maden sahasını ikinci kez ihale ederek aramalara açacağı duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), daha önce ihale edilmesine karşın müracaat olmaması nedeniyle, 602 maden sahasını ikinci kez ihale ederek aramalara açacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Türkiye'de var olan madenlerin çıkartılarak ekonomiye kazandırılmasının amaçlayan karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İhalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak. İhale ile ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlüğün sitesinde ihale şartnamesinde belirtilecek. İhalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, ilgili maden sahaları bugün itibarıyla en az 15 gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr adresinde ilan edilecek.