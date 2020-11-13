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    Maden sahaları aramalara açılmak üzere ihale edilecek

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, 73 maden sahasının ihale edilerek aramalara açılması kararlaştırıldı.
    • AA
    • 13.11.2020 - 09:08
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 09:48
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    Maden sahaları aramalara açılmak üzere ihale edilecek

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG), 73 maden sahası ihale edilerek aramalara açılması ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    BAŞVURULAR, MAPEG'E DOĞRUDAN YAPILIYOR

    Resmi Gazete’de konuya ilişkin yayınlanan ilana göre, ihalelere ilişkin usul ve esaslar "https://www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayınlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

    Aramalara açılacak 73 maden sahasının ihalesi için başvurular, MAPEG'e doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Söz konusu ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

    Maden sahaları aramalara açılmak üzere ihale edilecek #1

    ÜÇ ADET 4. GRUP KÜÇÜK ALAN MADEN SAHASI İHALESİ DE VAR

    Ayrıca, üç adet 4. grup küçük alan maden sahasının da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihalesi yapılacak. Küçük alan olarak belirlenen sahalara ilişkin liste ile ihale tarihi ve saati MAPEG internet sayfasında, en az 15 gün önceden ilan edilecek.

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