Maden sahaları ihale edilecek

MAPEG'ce, 2 adet 1. grup, 3 adet 2. grup ve 6 adet 4. grup maden sahası ihale edileceği açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 2 adet 1. grup, 3 adet 2. grup ve 6 adet 4. grup maden sahasının ihale edilmesine ilişkin karar ve ayrıntıları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, Gaziantep ve Niğde'de 1B grubu maden sahası, Burdur, Hatay ve Niğde'de 2. grup çimento ve kireç maden sahası ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı.

Ayrıca Gaziantep, Ordu, Trabzon, Kırşehir, Muğla, Konya, Niğde ve Kayseri'de 6 adet 4. grup bentonit, feldispat ve seramik maden sahası ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

SAHALARA İLİŞKİN BİLGİLER MAPEG'İN İNTERNET ADRESİNDE

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, 3 Eylül'den itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak olan ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak. Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00-09.30'da Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne doğrudan yapılacak.

HUKUKİ DURUMU SONA EREN 578 MADEN SAHASI İKİNCİ KEZ İHALE EDİLECEK

Öte yandan MAPEG tarafından hukuki durumu sona eren 578 maden sahası ikinci kez ihale edilerek aramalara açılacak.

İhalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayınlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.