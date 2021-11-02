Madencilik sektörünün ihracatı ekim ayında yüzde 18 arttı

Madencilik ürünleri ihracatı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 393 milyon 981 bin dolardan 466 milyon 287 bin dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’den ekim ayında 153 ülkeye 466 milyon 287 bin dolar değerinde madencilik ürünü ihraç edildi.

Sektörün ihracatında son 12 aylık dönemde 5 milyar 763 milyon dolarlık dış satım gerçekleşirken, toplam ihracat ilk 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,5’lik artışla 4 milyar 852 milyon 157 bin dolar oldu.

SEKTÖRÜN TOPLAM İHRACAT İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 2,4

Madencilik ürünleri ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı ekim ayında yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

İHRACATIN YÜZDE 25'İ ANKARA'DAN GERÇEKLEŞTİ

Geçen ay Türkiye'nin 73 kentinden ürünün ihraç edildiği madencilik ürünlerinde toplam ihracatın 115 milyon 258 bin dolarını Ankara gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 25'ine denk geldi.

Ankara'nın ardından en fazla madencilik ürünleri ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 111 milyon 924 bin dolarla İstanbul, 25 milyon 234 bin dolarla Antalya, 24 milyon 730 bin dolarla Elazığ, 22 milyon 420 bin dolarla Denizli ve 21 milyon 206 bin dolarla Aydın oldu.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN'E YAPILDI

Madencilik ürünleri sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Çin olarak kayıtlara geçti. Çin'e ekimde 96 milyon 163 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Çin'i, 52 milyon 784 bin dolarla ABD, 30 milyon 846 bin dolarla Bulgaristan, 25 milyon 737 bin dolarla İspanya, 22 milyon 40 bin dolarla İsveç ve 18 milyon 332 bin dolarla İtalya takip etti.

İHRACATA EN BÜYÜK KATKI DOĞAL MADENCİLİK ÜRÜNLERİNDE YAŞANDI

Madencilik ürünleri sektörünün alt kalemlerinde ise ekim ayında sektörün ihracatına en büyük katkıyı 166 milyon 657 bin dolarla yontulmaya ve inşaata elverişli mermer, traverten, oniks, granit, ve diğer doğal madencilik ürünleri yaptı.

Bunu, 143 milyon 705 bin dolarla metal cevherleri, 96 milyon 879 bin dolarla mineral maddeler ve 55 milyon 857 bin dolarla maden dışı ürünler takip etti.