Mahinur Özdemir Göktaş: Kamuda kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamaları yapılacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının faaliyetlerini sıralarken, yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini paylaştı.

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İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Göktaş, 2024 yılı bütçe tekliflerinni 334 milyar 349 milyon 925 bin Türk lirası olduğunu belirtti.

Bütçe görüşmeleri sırasında gerçekleştirdiği sunumda aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

Ailenin risk ve tehditlerden korunması, aile bireylerinin psikososyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin politikalarımıza yön verecek Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuracağız. Enstitü ile Bakanlığımız politikalarına yön verecek akademik çalışmalar gerçekleştirecek ve personelimizin mesleki bilgi ve becerilerini artıracak nitelikli eğitim programları oluşturacağız. Bilim Kurulu ile Bakanlığımız çalışma alanlarına ilişkin veri temelli, bilimsel ve bütüncül bir perspektifle daha güçlü politikaların hayata geçmesini sağlayacağız.

“Kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim”

Engellilerin kamuda istihdamı konusunda çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:

Engelli kardeşlerimiz için eğitim, bakım, rehabilitasyon, istihdam ve erişilebilirlik başta olmak üzere her alanda önemli politikalar hayata geçirdik. Bu yıl Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı'na yüzde 71 artış oranıyla 72,3 milyar lira bütçe ayırdık. 2002’den bu yana 68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim. Çalışma ortamlarını engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyen korumalı iş yerlerine kaynak aktardık.

“Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek olacağız”

Aile ve Gençlik Fonu hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

Petrol, doğalgaz ve maden gelirleriyle kurulan ‘Aile ve Gençlik Fonu’ ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek olacağız. Ayrıca fon aracılığıyla gençlerin girişimlerine, gelişimlerine ve sosyal risklerden korunması projelerine de destek olacağız. Fonun kurulmasına dair kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Genel Kurulda ise görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinin Meclisimizden geçmesinin hemen ardından 2024’ün ilk yarısında pilot uygulamalarını deprem bölgesinden başlatacağız. 150 bin liralık desteği 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz olacak şekilde gençlerimizin istifadesine sunacağız.

“Mahalle odaklı kreş modelini başlatıyoruz”

Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması Programı'na 2023 yılında ayrılan bütçenin 14 milyar lirayken, 2024 yılında yüzde 90 oranında bir artışla bu programa 26,5 milyar lira ödenek tahsis ettiklerine dikkati çeken Göktaş, şöyle konuştu:

0-3 yaş dönemi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısını artıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede mahalle odaklı kreş modelini başlatıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız bu modelle özellikle kadınların ev veya iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda olmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. 164 bin çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan ‘Sosyal ve Ekonomik Destek Programı' ile takip ediyoruz. Psikososyal destek ihtiyacı olanlara sosyal hizmet, maddi zorluk yaşayan ailelere aylık 3 bin 571 lira maddi destek sağlıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)