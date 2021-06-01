Makarna, bulgur ve buğday irmiğinin ihracı kayda bağlandı

İhracı kayda bağlı ürünler listesine makarna, bulgur ve buğday irmiği dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayınlanarak yürürlüge giren tebliğle birlikte ihracı kayda bağlı mallar listesine, söz konusu GTİP'in alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle gibi tüm ürünler dahil makarna, buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları dahil bulgur ve buğday irmiği eklendi.

ÜRÜNLERİN İHRACATI, İHRACAT YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLACAK

Söz konusu malların ihracı, İhracat Yönetmeliği'nin ilgili maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebilecek.