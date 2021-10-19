Makine ihracatı 9 ayda 17 milyar dolara çıktı

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Karavelioğlu, geçmiş iki yılda aylık 1 milyar 500 milyon dolar civarında olan makine ihracat ortalamasını, bu yıl 2 milyar dolara ulaştırdığını aktardı.

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, aylık 1 milyar 500 milyon dolar civarında olan makine ihracat ortalasının, bu yıl 2 milyar dolara ulaştığını, yıl sonunda kadar 5 milyar dolara yakın ek gelir sağlayıp, seneyi 23 milyar dolar ihracatla kapatılacağını öngördüğünü belirtti.

9 AYLIK İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 30,2 ARTTI

MAİB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 9 ayı itibarıyla ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artıran makine sektörünün, serbest bölgeler dâhil toplam ihracatı 17 milyar dolar oldu.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 18,8 OLDU

Salgın etkisinden arındırılmış rakamlarla makine ihracatındaki artış, 2019’a kıyasla yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

Sektörün Almanya ve ABD’ye yaptığı ihracat 9 ay sonunda 3 milyar doların üzerine çıkarken, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa gibi diğer ana pazarlardaki ihracat artışı da ortalama yüzde 40 seviyesine ulaştı.

YÜKSELEN ÜRETİCİ ENFLASYONUNDA, EMTİA FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN VE LOJİSTİKTEKİ YÜKSEK MALİYETLERİN ETKİSİ BÜYÜK

Dünya ticaretinde yaşanan son gelişmelere dair bilgiler veren Karavelioğlu, şunları aktardı:

"Dünya mal ticareti son 12 ayda değer bazında yüzde 23, miktar bazında yüzde 14 artış yaşadı. Bu da yaşanan yükselişte, fiyat artışının önemli bir payı olduğunu gösteriyor. Fiyatlarda özellikle AB ve ABD'de yükselen üretici enflasyonunun, başta bakır ve çelik olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışın ve lojistikteki yüksek maliyetlerin etkisi büyük. Ham madde ve komponentlerde stoklu çalışma döneminin başlaması da ilave bir işletme sermayesi ihtiyacı doğuruyor."