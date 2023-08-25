Malatya kuru kayısıda hedef büyüttü! 750 milyon dolarlık kazanç Kuru kayısı ihracatının ne önemli adresi olan Malatya'da Ticaret Borsası yetkilileri, yeni Malatya Valisi Ersin Yazıcı’ya yaptığı ziyaret sırasında 2023-2024 sezonundan beklentilerini ortaya koydu.

İHA

Malatya'da 2022-2023 kuru kayısı ihracat sezonunda 80 bin 606 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek, 435 milyon 546 bin dolar gelir elde etti.

Malatya Ticaret Borsası (MTB), şehirde 2023-2024 ihracat sezonu için bir önceki sezonun rakamlarının üzerinden bir hedef koyarak, 100 bin ton kuru kayısı ihracatından 750 milyon dolarlık kazanç hedeflendiğini belirtti.

MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet ile birlikte Malatya Valisi Ersin Yazıcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette; Malatya kayısısı, tarımı, hayvancılığı ve borsanın faaliyetleri konuşuldu.

Deprem sonrası ticaret hayatında yaşanan sorunları, talepleri ve toparlanma sürecindeki beklentileri paylaşıldı.

"Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’i Malatya'da yapılıyor"

Malatya ekonomisinin can damarını kayısının oluşturduğuna dikkat çeken Özcan, ürün ile ilgili şi bilgileri aktardı:

Doğunun batısı, batının doğusu olarak tanımlanan ilimizde, bugün de aynı konumunu sürdürmekte olup sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle bölgesinde önemli bir cazibe merkezi durumundadır. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin yapıldığı ilimizde 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor. ABD başta olmak üzere 115’a yakın ülkeye her yıl kayısı ihraç eden bir kentiz. 2022-2023 kuru kayısı ihracat sezonunda 80 bin 606 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek, ülke, bölge ve Malatya ekonomisine 435 milyon 546 bin dolar gelir elde ettik.

2023-2024 sezonu hedefi