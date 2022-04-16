Malatya’da altın kayısının tanesi 200 liradan satışa çıktı

Bir işletmecinin yenilebilir altın ile kapladığı kayısının kilosu 10 bin liradan satışa sunuldu. Tanesi 200 liraya gelen kayısı için “Ürünümüze daha büyük bir değer kattık” açıklaması geldi.

Malatya'nın simgesi kayısı, yıllık ortalama 400 bin ton hasadı ile 50 bin ailenin geçim kaynağı...

Bu altın değerindeki meyve, sadece Malatya'nın değil, ülkenin ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor.

Altın kayısı satışta

Yıllık 90 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği Malatya'da, katma değeri yükseltmek isteyen bir esnaf, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayıp, satışa sundu.

Altın kaplama kayısının tanesi 200 lira, kilosu ise 10 bin lira…

“Daha lezzetli, daha farklı bir inovasyon”

DHA’ya konuşan işletmeci Yusuf Güzel, “Biz kayısıya daha büyük bir değer katarak yenilebilir altın ile bütünleştirdik. Yaptığımız çalışma sonunda elde ettiğimiz altınlı kayısı yeni bir ürün. Daha lezzetli, daha farklı bir inovasyon ile değerli olan ürünümüze daha büyük bir değer kattık. Altın kaplama kayısının kilosunu 10 bin liradan satışa çıkardık. İsteyene tane olarak satıyoruz. Tanesi de yaklaşık 200 liraya tekabül ediyor.” dedi.