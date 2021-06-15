Malatya'da hasadı başlayan yaş kayısının fiyatı pandemiden etkilendi

AB tescilli Malatya kayısısı, en pahalı meyvelerin başında geliyor. Hediyelik yaş kayısı 15-17 lira arasında satılıyor.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da yeni sezon sofralık kayısı hasadı başlarken, fiyatı ise cep yakıyor.

TAZE KAYISININ KİLOSU 15-17 LİRA

Malatya Sebze Meyve Pazarı'nda hediyelik birinci kalite taze kayısının kilosu 15 ile 17 lira arasında satılıyor.

Malatya’nın komşu şehri Elazığ’ın Baskil ilçesinde yetiştirilen sofralık hediyelik kayısıların kilosu ise 17 liradan satılıyor. Bir kilo yerli muzun kilosu 12 lira, ithal muz ise 17-18 lira arasında perakendede satılırken, taze sofralık kayısının kilosunun yerli muzu geçmesi nedeniyle, tropikal meyveler dışında en pahalı meyvelerin başında kayısının gelmesi değişik yorumlara neden oldu.

“KAYISI SEZONLUK”

Malatya Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, sofralık kayısı fiyatının meyveler arasındaki yüksekliğini değerlendirirken, “Kayısı dışındaki yüksek fiyatlı meyveleri hemen hemen yılın 12 ayı bulabiliyoruz. Kayısı ise sezonluktur.

FİYATLAR PANDEMİDEN ETKİLENDİ

Ayrıca fiyat yüksekliğine pandeminin de etkisi var. Geçen yıl kayısı hasadında çalışan bir işçinin günlük yevmiyesi 100 lira iken, bu yıl 150 liraya çıktı. Hediyelik kayısıları koyduğumuz kutuların fiyatı geçen yıl 3 lira iken, bu yıl 8 liraya kadar yükseldi.” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl yaş kayısı rekoltesi 381 bin ton olarak 11 Haziran 2020 tarihinde açıklanırken, bu yıl henüz tahmini rekolte açıklanmadı.