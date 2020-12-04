Malatya'da kayısı ihracatı düşmesine rağmen geliri arttı

Malatya’dan bu yılın ilk 11 ayında 110’dan fazla ülkeye, 81 bin 364 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. Bu süreçte kayısıda ihracat yüzde 4 düştü ama gelir yüzde 7 yükseldi.

2020 yılının 11 aylık kuru kayısı ihracat verileri netleşti. 11 aylık süreçte 81 bin 364 ton kuru kayısı ihraç edilirken bunun karşılığında 236 milyon 555 bin dolar gelir sağlandı.

Dünya kayısı başkenti olan Malatya’da 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı kayısıda bu yıl yüzler gülüyor.

“KAYISI İHRACATINDA 13 MİLYON DOLAR ARTIŞ BEKLENİYOR”

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bir önceki yıla göre ihracatta rakamsal olarak gerileme olduğunu ancak gelir bazında ise bir artışın göze çarptığını dile getirdi. Özcan, yıl sonu itibarıyla ise kayısı ihracatında 13 milyon dolar artış beklenildiğini ifade etti.

Totalde baktıklarında yıl içerisinde yaklaşık 5 bin ton geride olduklarını ama buna karşılık gelir bakımından ileride olduklarını kaydeden Özcan, “2020 yılının ilk 11 ayına bakıldığında ise 81 bin 364 ton ihracat gerçekleştirdik. Bunun karşılığında da 236 milyon 555 bin dolar gelir elde edildi. Aralık ayının sonu ile birlikte de 2020 yılının ihracat rakamı ortaya çıkmış olacak. Bizim tahminimiz 2019 yılına kıyasla 5 bin tonluk bir gerileme olacağı yönünde. Gerileme rakamsal olarak olsa da gelir noktasında 2019 yılına göre yaklaşık 13 milyon dolarlık bir artış yaşanmış olacak.” ifadelerine yer verdi.

LİSANSLI DEPOCULUK VE TMO’NUN ALIMI DEĞER KATTI

Bu yıl Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuğun da faaliyete girmesi ve Toprak Mahsulleri Ofisi2nin (TMO) müdahale alımına başladığını da anımsatan Özcan, bu gelişmelerin de kayısının değer kazanmasındaki en büyük aktörler olduğunu söyledi.

Uluslararası arenada gıda sektöründe yaşanan krizden sıyrılmanın en büyük etkenin TMO’nun kayısıda müdahale alımı olduğunu dile getiren Özcan, “Kayısı piyasasına yapılan müdahale alımı ile birlikte ihracatçılarımız fiyat dalgalanmalarından kurtuldu. İthalatçının ise piyasaya güveni arttı. Lisanslı depoculuğun faydası ve piyasaya etkisi de güçlü bir şekilde hissedildi.” şeklinde konuştu.