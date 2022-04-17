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    Malatya’da kayısı komurcuklarını don vurdu

    Malatya’da son günlerde yaşanan zirai don, kayısıyı vurarak, üreticileri üzdü.
    • 17.04.2022 - 16:17
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    Malatya’da kayısı komurcuklarını don vurdu

    Olağanüstü tabiat olayları tomurcuklanmaya başlayan ve ürün veren ağaçları vuruyor. Malatya'da da yüksek rakımlardaki kayısı ağaçları aşırı soğuk havanın etkisi ile don yedi.

    Türkiye’deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya’da son günlerde yaşanan don, üreticileri zor durumda baktı.

    Akçadağ ilçesine bağlı Şıhlar Mahallesinde çiftçilerden Mustafa Turcan, “Kayısı bahçemizi don vurdu. Bu da demek ki, ürün olmayacak ve planladığımız gelirimiz olmayacağından oğlumun evlenmesini de erteledik.” dedi.

    Yemek için bile bir tane kayısı yok

    Çiftçi Nedim Yalçın ise, “Kayısı tomurcuklarını hava sıcaklığı gece sıfırın altı olması nedeniyle don vurdu. Yemek için bile bir tane kayısı yok diyebilirim.” şeklinde konuştu.

    Malatya’da kayısı komurcuklarını don vurdu #1

    Don vurmasından sonra kara kara düşünüyorum

    Aşağı Esenli Mahallesi’nden kayısı üreticisi Ömer Aslan, “Varımız yoğumuz kayısı idi. Kayısıdan dolayı bu yıl umut bağlamıştık. Kayısı don vurmasından sonra kara kara düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    "Isı sıfırın altına inince kayısılarımızı don vurdu"

    Çiftçi Emrah Ede de, “Malatya'mızda gece yarası ısı sıfırın altına inince kayısılarımızı don vurdu. Üreticilere geçmiş olsun temennisinde buluyorum. dedi.

    İHA'nın haberine göre, Kuluncak İlçesi Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Hasan Yıldırım, ilçedeki kayısı tomurcuklarının dondan etkilendiğini bildirdi.

    Malatya’da kayısı komurcuklarını don vurdu #2

    Rakım yükseldikçe zarar arttı

    Yıldırım, “Kuluncak ilçemizde 13 Nisan’ı 14 Nisan’a bağlayan gece hava sıcaklığının yer yer eksi 6-7 derecelere düşmesi sonucu çiçekte olan kayısı tomurcukları zarar gördü. Kayısı tam çiçekte ve henüz çiçek açmamış pembe ve beyaz tomurcuklarda yer yer yüzde 90 ve yüzde 100 oranlarına kayısı ağaçlarımızda don zararı gerçekleşmiştir. 1.400 rakım altında tam çiçekte ve beyaz tomurcuk evresinde olan kayısı ağaçlarında yüzde 100’lere varan hasar varken, 1.400 rakım üzerindeki kayısı bahçelerimizde yüzde 10’lara varan hasar mevcuttur. Bu don hasarından şu sonucu çıkarıyoruz ki stratejik bir öneme sahip ilimiz ve milli ekonomimize ciddi katkısı plan bu nadide ürünümüz 1.400 rakımın üzerinde olan yerlerde hasat edilebilecektir; tabii ki bundan sonra başka ciddi bir afetle karşılaşmaz isek." diye konuştu.

    Malatya’da kayısı komurcuklarını don vurdu #3


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