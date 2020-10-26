Malatya'da kurulan lisanslı depo, üreticiler için dönüm noktası oldu

Malatya'da üreticilerin uzun yıllardır kurulmasını beklediği lisanslı deponun açılışı ile birlikte Malatyalı kayısı üreticilerinin hayali gerçekleşti.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen lisanslı kuru kayısı deposu hizmete girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo AŞ tarafından Malatya'da kurulan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Türkiye'nin ilk kuru kayısı lisanslı deposu kentte bir hayali gerçeğe dönüştürdü.

TMO ALIMLARI BURADA YAPIYOR

Toplam 30 bin metrekare alan üzerine kurulan 6 bin ton kapasiteli, 31 milyon 922 bin liraya mal olan depoda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ürün alımı gerçekleştiriliyor.

"MALATYA BAYRAM YERİNE DÖNDÜ"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısının Malatya ekonomisinin can damarı olduğunu söyledi. Özcan, TMO'nun kayısı alımını açıklamasıyla Malatya'da yeni bir dönem başladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuru üzüm ve incirde uygulanan alım müdahalelerinin kuru kayısıda da uygulanacağına ilişkin açıklamasın ardından Malatya bayram yerine döndü. Üreticilerimizin 30 yıldır hayal ettiği, her fırsatta 'sektörün en önemli beklentisi' diye adlandırdığımız taban fiyatı oluşturma ve devletin ürüne sahip çıkma politikasıyla ilgili konuşulanın gerçeğe döndüğünü görmeye başladık.

KAYISI, ARTIK BÖLGENİN ÜRÜNÜ OLDU

Artık kayısı sadece bir şehrin ürünü olmaktan çıktı, bir bölge ürünü oldu. Kahramanmaraş, Elazığ, Sivas gibi bize sınırdaş olan tüm şehirler bu konuda çok önemli bir gelir elde ediyor. Kayısı bunun yanında bölgede ciddi anlamda istidam sağlayan bir ürüne dönüştü."

Özcan, kuru kayısının hem prestijli hem de stratejik bir ürün olduğunu anımsatarak, bu konuda atılan adımların çok önemli olduğunu söyledi.

"YILDA 100 BİN TON İHRACAT, 2.5 MİLYAR LİRA GİRDİ SAĞLANIYOR"

Kuru kayısıyla ilgili atılan adımlara değinen Özcan, "Malatya'ya yapılan her yatırım çok önemli ancak bölge, kent ve Türkiye ekonomisi için kayısı çok önemli. Bugün 100 bin ton ihracat gerçekleştirdiğimiz ve yılda yaklaşık 2 milyar 500 milyon lira gelir elde ettiğimiz ürünle ilgili atılan adımlar daha önemli bir duruma geldi." diye konuştu.