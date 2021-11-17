Malatya’da kuyumculardan 'altın alın' tavsiyesi

Eskiden altını güvenli liman olarak gören vatandaş, yatırımını ona yapabiliyordu. Şimdi altın fiyatları çok arttığı için vatandaş da acaba rakamlar tekrar düşer mi tedirginliğini yaşıyor.

Fiyatı yükselince ellerindeki altını satıp kâr etmek isteyen ya da bundan sonra birikimini altına yatırırsa "Acaba kaybeder miyim?" diye tereddüt yaşayan vatandaşlara, Malatya’daki kuyumculardan “Altına yatırım yapan zarar etmez.” tavsiyesi gecikmedi.

Malatya’da kuyumcular altına yatırım yapanın zarar etmediğini belirterek, paranın yastık altı yerine altın ile değerlendirilmesini önerdi.

Altının yükselmeye devam ettiğini ifade eden kuyumcu Mustafa Özhüsrev, “Altında yükseliş olacağı belliydi. 2001 yılından beri söylüyorum. Yatırımcılar altına yatırım yapmasını söylüyorum. Saf altın 620 lira civarında.” şeklinde konuştu.

“KRİZ DÜNYA GENELİNDE YAŞANIYOR”

Dünya genelinde bir kriz olduğundan dolayı, Almanya ve İngiltere’de altına yüzde 100 zam geldiğini vurgulayan Özhüsrev, “Dünya genelinde altında artış var. Doğal olarak bizleri de etkiliyor. Altın döviz yükselmesi onsla çarpıldığı zaman altında dolar ve TL bazında yükseliyor.





ÇEYREK ALTIN 1.000 LİRAYI GEÇTİ

Çeyrek altın 1.000 lirayı geçti şu anda.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA YAŞANAN OLAYLAR ALTININ FİYATINI BELİRLİYOR”

Kuyumcu Engin Temizer ise altın fiyatındaki yükselişin dünya genelinde olaylardan kaynaklandığına dikkat çekerek, “Çevremizde olan küresel olaylar Yunanistan’daki tatbikat olsun ve Suriye'deki çatışma ABD’deki durumlar ve pandemi olsun bunları hepsi fiyatları etkiliyor. Altındaki yükseliş devam edecekmiş gibi gözüküyor.





"FAİZ KARARINI İZLEYECEĞİZ"

Faiz kararı açıklanacak. Altındaki fiyatlar artacak mı bakacağız. Çeyrek altın 1.000 lirayı geçti. Yarım altın 2 bin 16 lira. Tam altında 4 bin 32 lira. Fiyatlar böyle devam ediyor.” dedi.

“PARANIZI YASTIK ATINA ATMAYIN ALTIN ALARAK DEĞERLENDİRİN”

Temizer, yatırım yapacak kişilere tavsiyede de bulunarak, paranın yastık altı yerine altın ile değerlendirilmesini önerdi. Temizer, “Uzun vadeli yatırım yapacaklarsa altına yatırım yapabilirler.” şeklinde konuştu.

“YATIRIM AMACIYLA ÇEYREK ALTIN ALIYORUM”

Altın almak için kuyumcuya gelen vatandaş Furkan Bayram da “Altın almak için geldim. Ama diğer aylara göre altın fiyatları çok yüksek. Çeyrek altın alıyorum. Yatırım amaçlı alıyorum. Altın daha güvenilir geliyor bana." ifadelerini kullandı.