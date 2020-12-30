Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Malatya'da, budanan ve gübrelenen kayısı ağaçları çeşitli hastalıklara karşı ilaçlanarak yeni sezona hazırlanıyor.

"Dünya kayısı başkenti" diye isimlendirilen Malatya'da üreticiler, meyvesi ve çekirdeği tescillenen kayısı ağaçlarına yılın dört mevsimi bakım yaparak, kuru kayısı üretiminden ülke ekonomisine yıllık ortalama 250 milyon dolarlık girdi sağladı.

Kayısı bahçelerinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan çiftçiler, budama ve gübreleme çalışmalarının ardından kayısı ağaçlarını çeşitli hastalıklara karşı ilaçlamaya başladı.

Malatya'da yeni kayısı sezonu hazırlıkları başladı VİDEO

"KAYISI, TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ"

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, kayısının hem Malatya hem de ülke ekonomisine katkısından dolayı Türkiye için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kayısı ağaçlarının yılın dört mevsimi bakım isteyen bir ağaç olduğunu ve üreticilerin bunun bilincinde olarak ağaçlara gerekli bakımları yaptığını dile getiren Macit, "Gelecek sezonun hastalıklarıyla mücadele etmek için ağaçlar yapraklarını dökünce mutlaka bordo bulamacı ilacını atmamız gerekir. Budama yapan çiftçiler, güz ilacını, ilkbaharda budama yaparsa ilkbahar budama ilacını yapması gerekir." diye konuştu.

"ÇOĞU MANTAR HASTALIĞINA İYİ GELİYOR"

Macit, geçmiş yıllarda çiftçilerin bu mevsimlerde attığı ilaçları göztaşı ve kireci karıştırarak yaptığını son dönemde hazır ilaçların kullanıldığına dikkati çekerek, şu uyarılarda bulundu:

"Kayısı ağaçlarının sağlığını korumak amacıyla çiftçilerimizin ilaçlama yapması gerekiyor. İlaçları her yıl düzenli olarak atmamız gerekiyor. Hiçbir dönemde ilacı aksatmamalıyız. İklim şartlarına göre yeni bir hastalık veya böcek kayısı ağaçlarına musallat olursa üreticiler teknik elemanlara danışarak mücadelesini yapmalı.

Çiftçilerimize önerimiz mutlaka ağaçlara yüzde 3'lük bordo bulamacı atması. Bordo bulamacı çoğu mantar hastalığına iyi geliyor, bakır ilacı ise sadece yaprak delen gibi hastalıklara iyi geliyor. İlkbaharda oluşacak mantari hastalıkların ilk ilaçlaması göztaşıdır. Kışı, toprak, yaprak ile ağacın gövde ve dalında geçiren mantar hastalıklarının sporları ile mücadelesi için ilaç atılır."

"HAVA SOĞUK DA OLSA İLAÇLAMA YAPIYORUZ"

Yeşilyurt ilçesinde çiftçilik yapan Ertuğrul Yiğit, gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürdüklerini, şu anda ağaçlara göztaşı ilacı attıklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarının zahmetli olduğunun altını çizen Yiğit, "Biz bordo bulamacı ile kireci yüzde 3'lük oranla karıştırarak göztaşı ilacını kendimiz hazırlıyoruz. Bu ilacı hastalık ve zararlılara karşı yaprak dökümünden sonra atıyoruz. Hava soğuk da olsa biz bu ilaçlamayı yapıyoruz. Bu yıl kayısı fiyatları iyi, bu işi severek yapıyoruz. Daha kaliteli bir meyve ve ağaç sağlığı için bu ilacı atmamız gerekli." değerlendirmesinde bulundu.