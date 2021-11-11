Mali Çıpa ne demek? Moody'sten Türkiye'ye övgü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye değerlendirmesinde 'Mali Çıpa' vurgusu dikkatleri çekti. Peki Mali Çıpa nedir, ne anlama gelir? İşte ekonomide çıpa terimi...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'deki mali disiplinin, kamu finansmanının dayanıklılığını sürdürmesini sağlayacağını bildirdi.

Moody's'ten gelen açıklamada Mali Çıpa vurgusu yapıldı.

Raporda, “Türkiye'nin mali çıpası ve ekonomik aktiviteyi destekleyen güçlü kredi büyümesi, kamu maliyesinin dayanıklılığını sürdürmesini sağlayacaktır.” ifadesine yer verildi.

Bunun üzerine çıpa ne demek ve ne anlam ifade ediyor merak konusu oldu.

Peki Mali Çıpa nedir, ne anlama gelir? İşte yanıtı...

EKONOMİDE MALİ ÇIPA NE DEMEK?

Mali çıpa yada çapa, bir ülke ekonomisi ile ilgili alınacak kararlarda referans alınan makro iktisadi büyüklüklerdir. Bir gemi çapa atılan yerde sabitlenir ve sürüklenmez, geminin orada duracağı artık bellidir.

Ekonomide de iş dünyasının beklentilerini yönetmek ve piyasa belirsizliğini gidermek amacıyla merkez bankaları tarafından farklı "çapalar" kullanılabilir. Döviz kuru, enflasyon, büyüme oranları ya da faiz oranları "çapa" olarak kullanılabilir.

ENFLASYON ÇAPASI

.Merkez Bankası 'nın birincil hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda bir enflasyon oranı hedefi açıklamakta ve bu hedef doğrultusunda politikalar geliştirmektedir. Bu uygulamada enflasyonun kendisi çapa olarak kullanılmıştır.

KUR ÇAPASI

Kur çapası kavramı, Merkez Bankasının kur için belli öngörüleri sonrasında, diğer ekonomik birimlerin de bu öngörüye güven duyması ile birlikte, alınan ekonomik kararlarda kurun, kurdaki artışın esas alınması ve fiyat, ücret artışı, yatırım gibi kararlarının kur politikası çerçevesinde şekillenmesini ifade eder.