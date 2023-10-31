Mali Müşavir Emin Yılmaz: Yeni asgari ücret 16 bin lirayı geçebilir Ensonhaber'e konuşan mali müşavir Emin Yılmaz, asgari ücretin önümüzdeki dönemde 16 bin lirayı geçebileceğini, 2024'te ise 2 kez asgari ücret zammı beklediğini söyledi.

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2023 yılı asgari ücret zammı, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, brüt 13.414,50 TL, net 11.402,32 TL olarak belirlenmişti. Yüzde 78,6 olan 2022 yılı enflasyonunun üzerinde verilen zamma rağmen ekonomideki göstergeler, yeni bir zammı gerekli kılıyor.

Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan mali müşavir Emin Yılmaz, yeni asgari ücretin ne kadar olabileceği ve 2024'te kaç zam yapılacağına dair açıklamalarda bulundu:



"Yeni asgari ücret, 16 bin lirayı geçebilir"

Şu anki asgari ücretimiz, bu yılın sonuna kadar 11 bin 402 TL netti. Burada yıllık enflasyon yüzde 68 olursa, son 6 ayda yüzde 40 olarak tahmin edersek, 4 bin 592 TL'lik artı zam gelecektir. Toplam rakam da 15 bin 995 TL, yani 16 bin TL. Brüte çevirdiğimizde 18 bin 823 TL, işveren maliyetinin de 18 bin 800 TL şu an muhtemel gözüküyor. Ama buradaki toplantıdan çıkacak daha önemli kararlar var. Bunlar da asgari ücreti tetikleyecektir. Ama dip rakam olarak 16 bin TL ve üzeri olacağı gözüküyor. Bununlar ilgili bu yılın sonuna kadar işverene 500 TL asgari ücret desteği veriliyordu. Bu destek yıl sonunda bitecek. Uzama ihtimali olursa; bir önceki dönemde 400'dü, şimdi 500 TL yapıldı. Bir sonraki dönemde bir daha zam söz konusu olursa, asgari ücret 16 bin TL'nin üzerine çıkabilir.

"2024'te asgari ücrete 2 kez zam yapılabilir"