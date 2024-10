Maliye 7 bin liranın üzerindeki ödemeler için banka zorunluluğu getirdi

Haber Merkezi

Kayıt dışılığı önlemek için bankacılık üzerinden vergi mükelleflerini ve mükellef olmayanları ilgilendiren bir adım daha atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılmasını zorunlu hale getiren tebliği bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Mükellef olmayanlar da dahil olmak üzere tüm alıcıların bu düzenlemeye uyması gerekecek.

RESMİ GAZETE'DE YER ALDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğe göre; mükellef olmayanlar da tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan yapacakları alımlarına ilişkin 7 bin lirayı aşan tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapacak.

Tevsik zorunluluğuna uymayan taraflara ayrı ayrı ceza uygulanacak.

BANKA ŞUBESİNE GİDEREK ÖDEME YAPILABİLECEK

7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin, tahsilatı yapanın hesabına, bizzat aracı finansal kurumların şubelerine gidilerek ve işleme ait açıklamalara da yer verilerek gerçekleştirilmesi durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak.

Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişinin satın aldığı mal veya hizmetin bedelini satıcının hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine giderek, işleme ait açıklamalara yer vermek ve karşılığında banka dekontu almak suretiyle ödemeyi yerine getirmesi durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak ve ceza uygulanmayacak.

ALICI VE SATICIYA CEZA

Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişi 7 bin liranın üzerinde ürün satın alması durumunda, satıcı bu parayı elden alıp daha sonra kendi banka hesabına yatırırsa, bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmamış sayılacak ve hem alıcıya hem de satıcıya ayrı ayrı ceza uygulanacak.

UYGULAMAYA ÖRNEKLER:

BEYAZ EŞYA ÖRNEĞİ

Kamu kurumunda memur olarak çalışan Bay (A) evinde kullanmak üzere, beyaz eşya perakende ticareti ile uğraşan (B) Ltd. Şti.'nden 20 bin TL tutarında bir buzdolabı satın almıştır. Söz konusu buzdolabının tutarı 7 bin TL'lik haddi aştığından bu işleme ait tahsilat ve ödemenin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir. Söz konusu tahsilat ve ödemede tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda memur Bay (A) ve (B) Ltd. Şti.'ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

MOBİLYA ALIRKEN

Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan Bay (C), mobilya perakende ticareti ile uğraşan (D) Ltd. Şti.'den 15 bin TL tutarında bir masa satın almıştır. Bay (C) söz konusu ödemeyi gerçekleştirmek için (D) Ltd. Şti.'nin hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine gitmiş, işleme ait açıklamalara yer vermek ve karşılığında banka dekontu almak suretiyle ödemeyi yerine getirmiştir. Bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak ve Bay (C) ile (D) Ltd. Şti.'ne ceza uygulanmayacaktır.

CEP TELEFONU ALIRKEN

Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan Bay (E), cep telefonu perakende ticareti ile uğraşan Bay (F)'den 25 bin TL tutarında bir cep telefonu satın almıştır. Bay (E) söz konusu cep telefonunun bedelini işlem anında nakit olarak Bay (F)'ye ödemiştir. Bay (F) ise söz konusu tutarı banka şubesine giderek kendi hesabına yatırmıştır. Bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmamış olacak ve Bay (E) ile Bay (F)'ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

TEBLİĞ'DE YER ALANLAR

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğde yer alan açıklamalar şöyle:

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların (mükellef olmayanların kendi aralarında yapacakları işlemler hariç olmak üzere) yapacakları, 7 bin TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu zorunluluk kapsamında, mükellef olmayanlar da, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan yapacakları alımlarına ilişkin 7 bin TL'yi aşan tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapacaklardır.