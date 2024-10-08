Maliye, beyan dışı bırakılan yüksek tutarlı sporcu ücretlerini takibe aldı Maliye, farklı spor dallarında 1.900 kişinin ücretini inceledi ve son 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir saptadı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tespit edilen sporcuların izaha davet edileceğini açıkladı.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Bu amaç doğrultusunda yüksek gelir elde edip düşük vergi ödeyen sporcular takibe alındı.

SPORDA SON 3 YILDA YAKLAŞIK 5 MİLYAR LİRALIK KAYIT DIŞI GELİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan dışı bırakan sporcuları yakın takibe alırken farklı spor dallarında 1.900 kişinin ücretini inceledi ve son 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir saptadı.

Başkanlık, beyan dışı bırakılan yüksek tutarlı sporcu ücretlerine ilişkin çalışma başlattı.

2021, 2022 VE 2023 YILLARI ANALİZ EDİLDİ

Sporcuların aldığı yüksek ücretlere ilişkin beyanda bulunup bulunmadığını kontrol eden Gelir İdaresi, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynayan profesyonel sporculara kulüplerce ödenen ücretlerden bazılarının beyan dışı bırakıldığını tespit etti.

GELİR VERGİSİ TARİFESİNİN 4'ÜNCÜ DİLİMİNİ AŞARSA SPORCUNUN, BEYANNAME VERME VE VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca kulüpler sporculara ödediği ücretlerden vergi kesintisi yapıyor. Sporcuların elde ettiği ücret geliri, gelir vergisi tarifesinin 4'üncü dilimini aştığı takdirde bu meslektekilerin beyanname vermesi ve artan oranlı hesaplanan vergi ödemesi gerekiyor.

1.900 SPORCU ÇAPRAZ KONTROLE GİRDİ

Yürütülen çalışmada, 1.900 sporcu analiz edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı verileri, kulüplerin beyanları, sözleşme bilgileri, ulusal ve uluslararası basında yer alan haberler ve kulüpler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan transfer bilgileriyle çapraz kontrole tabi tutuldu.

BÜYÜK VERGİ KAYBI

Çalışma sonucu 2021-2023 yıllarında elde edilen ücret gelirlerinde büyük vergi kayıpları saptandı.

400 SPORCU, SON 3 YILDA 5 MİLYAR LİRA ÜCRET GELİRİNİ BEYAN DIŞI BIRAKTI

Aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun, son 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira ücret gelirini beyan dışı bıraktığı ve 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen ücret gelirini bildirmediği belirlendi.

"SPORCULAR İZAHA DAVET EDİLECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın söz konusu sporcuları izaha davet edeceğini ve beyan dışı bırakılan kazançlarını beyan etmelerini isteyeceğini söyledi.

"ÖDENMEYEN VERGİ CEZALI ŞEKİLDE TALEP EDİLECEK"

Şimşek, "İzaha davet kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sporculardan ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek." dedi.

"GELİRİNİ GİZLEYENLERE DENETİM DEVAM EDECEK"

Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerinin sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

Maliye olarak 'çok kazanan ancak düşük gelir beyan edenlerin' kapısını çalmayı sürdürüyoruz. Yüksek gelir elde eden ve gelirini gizleyenlere yönelik denetim çalışmalarımız devam edecek. Kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)