Mamak'ta asırlık bulgur kaynatma geleneği için kazanlar kuruldu

Ankara'nın ilçesi Mamak'ta bulunan Üreğil Millet Bahçesi’ne kurulan büyük ocaklarda, Kadın Kooperatifi üyeleri bulgur kaynatma geleneğini sürdürüyor.

Mamak’ta asırlık bir gelenek olarak sürdürülen bulgur kaynatma sezonu başladı.

DEV OCAKLAR BULGUR KAYNATMAK İÇİN HAZIRLANDI

Kırsal kesimde oldukça yaygın olan bulgur kaynatma işlemi, Mamak Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından Mamak Belediyesi Üreğil Millet Bahçesi’ne kurulan büyük ocaklara büyük kazanların yerleştirilmesiyle yapılıyor

ORGANİK TARIM ÖNE ÇIKTI

Koronavirüs sürecince tarımın zirve yapması ve organik beslenmenin ön plana çıkması bu tür geleneklerin önemini artırıyor.

"MARKA OLMAK İSTİYORUZ"

Hem üretim hem de kalite bakımından marka olmak istediklerini belirten Mamak Kadın Kooperatifi üyesi Belma İşgüzar, yapılan işlemleri şöyle sıraladı:

“İlk önce bulgurluk iyi olan buğdayı ayırıyoruz. Bu buğday elenip içindeki yabancı maddeleri ayıkladıktan sonra buğdayı bol su ile yıkıyoruz, yıkandıktan sonra özel olarak yapılan büyük kazanlara boşaltıyoruz. Kazanların altında ateş yakarak kaynatmaya başlıyoruz. Kaynadıktan sonra süzgeçlere boşaltılıp taşınmasında tehlike olmaması için soğumasını bekliyoruz. Soğuma gerçekleştikten sonra kovalar ile serip kurutmaya bırakıyoruz.

2-3 GÜN GÜNEŞE KARŞI KURUTULUYOR

Ortalama 2 ya da 3 gün güneşe karşı kurutulmaya bırakılıyor ve belli zaman aralıkları ile birkaç kez karıştırıyoruz. Ondan sonra değirmene götürüp öğüteceğiz.”