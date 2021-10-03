Manisa'da sofralık zeytin üreticisi kaliteden memnun

Türkiye'nin siyah zeytin üretiminin yüzde 35'ini, yeşil zeytin üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Manisa'nın Akhisar ilçesinde hasat sezonu başladı.

Ülkenin siyah zeytin üretiminin yüzde 35'ini, yeşil zeytin üretiminin ise yüzde 70'ini karşılayan Akhisar'da hasat sezonu başladı.

Yaklaşık 14 milyon zeytin ağacı varlığıyla Türkiye'nin sofralık zeytin üretim merkezi Manisa'nın Akhisar ilçesinde üreticiler bu sezon ürünün kalitesine güveniyor.

Önceki yıllara kıyasla rekoltede düşüş öngörülse de üründeki yüksek kalite üreticiyi umutlandırıyor.

DOMAT ZEYTİNİ BÖLGEYE ÖZGÜ

Bölgeye özgü erkenci tür "Domat" zeytininin hasadı için sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, zeytinleri özenle dallarından toplayıp işletmelere gönderiyor.

Zeytin tesislerinde işlenen zeytinlerin büyük bir kısmı özel tanklara konularak salamura yapılırken, kalanı da sıkılarak zeytinyağına dönüştürülüyor.

"KALİTE YÖNÜNDEN HER ZAMANKİNDEN DAHA İDDİALIYIZ"

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, yaklaşık 30 yıl öncesine kadar tütün üretim merkezi olan Akhisar'ın zamanla zeytinde öne çıkmaya başladığını söyledi.

İlçedeki 850 bin dekarlık tarım arazisinin 550 bin dekarını zeytinliklerin oluşturduğunu belirten Akbuğa, şöyle konuştu:

"Akhisar, 14 milyon zeytin ağacı varlığıyla sofralık zeytin üretiminde merkez durumda. Yıllar önce zeytin rekoltesinde 350 bin tona yaklaştık. Bu değişebiliyor, geçen sene 206 bin tonda kaldık. Bu yıl ise 130 bin ton civarında bekliyoruz. Zeytin ağaçlarının çiçeklendiği bahar ve yaz döneminde havaların çok sıcak gitmesi, sonrasında ani hava değişimleri buna neden oldu. Akhisar'da rekoltemiz düşük ama kalite yönünden her zamankinden daha iddialıyız."

"İYİ BİR FİYAT ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Üretici İbrahim Sudaş da iklimsel değişikliğe bağlı olarak verimin geçen yıla göre düştüğünü ifade ederek, "Fiyatlar konusunu henüz bilmiyoruz, bu konuda netleşen bir durum yok. Umarız güzel bir fiyat ortaya çıkar." dedi.