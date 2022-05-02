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    Manisa'da üzüme dadanan 'Salkım güvesi' ile mücadele başladı

    Manisa, bereketli topraklarıyla yetişen Sultaniye üzümlerine zarar veren "Salkım güvesi" ile Japon tuzaklı mücadele yapılıyor.
    • 02.05.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 09:31
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    Manisa'da üzüme dadanan 'Salkım güvesi' ile mücadele başladı

    Manisa'da üretilen üzüm yaş ve kuru olarak iç pazarda ve ihracatta önemli rol oynuyor.

    Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda rekolte kaybına yol açan "Salkım güvesi" zararlısına karşı ’Japon Tuzağı’ adı verilen yöntemle önlem alınmaya başlandı.

    Salkım güvesi üzümlere zarar veriyor

    Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl’de, bağlarda rekolte kaybına yol açan "Salkım güvesi" zararlısına karşı "Japon Tuzağı" adı verilen Feromon tel ve kapsüllerin üzüm asmalarının çubuklarına takılmasına başlandı.

    "Feromon tel ve kapsüller ile mücadele başlattık"

    İHA'nın haberine göre üretici Ahmet Tosun, "Salkım güvesine önlem olarak, feromon tel ve kapsüller ile mücadele başlattık. Salkım güvesi için kullanılan feromon tel ve kapsüllerin üzerinde kaplı olan maddenin kokuyla zararlı kelebeklerin dişisi ile erkeği birbirlerini bulamıyor ve çiftleşme olmadığı için üründe zarara yol açan yumurtlama olayı gerçekleşmiyor.

    Manisa da üzüme dadanan Salkım güvesi ile mücadele başladı #1

    Japon tuzağı

    Bu teknolojiye üzüm üreticilerimiz 'Japon tuzağı’ , 'Feromon Tuzağı’ ya da 'Altatıcı tuzağı’ denilmekte. Bu sistem çok yararlı olmakta ancak feromon sistemi yapan bağın komşuları da aynı uygulamayı yaptıklarında uygulama daha başarılı sonuçlar veriyor." dedi.

    Manisa da üzüme dadanan Salkım güvesi ile mücadele başladı #2

    "Teknolojij tel için dekarda 70 lira devlet desteği verilecek"

    Salkım güvesi için, bağlarına takılan tel veya kapsül feromom sitemindeki uygulamayı anlatan Tosun şunları söyledi: "Bir dekarlık üzüm bağına asmaların ilk asmadan başlanarak dörder atlamalı olarak dekara 45 adet salkım güvesinden korumak için feomon tel koymaktayız. Bağın çevresindeki sıralara daka sıkı koruyucu tel koymaktayız. Bu yıl üzüm bağlarında kullanılan teknolojij tel için dekarda 70 lira devlet desteği verilecek.’’ dedi.


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