Ege Bölgesi’nde en önemli tarımsal üretimin yapıldığı Manisa’nın Salihli Ovası'nda ilaçtan bala, kozmetikten turizme kadar birçok alanda getiri sağlayan lavanta yetiştiriciliği başladı.

Salihli Ovası'ndaki ekim törenine katılan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, lavanta ekimi yaptı. 68 dönüm alanda 90 bin adet dikilen lavanta fidanlarının temmuz ayında hasat edilmesi bekleniyor.

“AMACIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI YAYGINLAŞTIRMAK”

Finansal piyasalardan edindiği tecrübeyi ve birikimi tarımsal alanda kullanmak amacıyla son dönemde dünyada öne çıkan aromatik bitkilerde yatırım yaparak değerlendirmek istediklerini belirten Tunç Kertmen, “Salihli Ovası’nın birçok avantajlı ve gelir getiren ürünleri var. Biz de Salihli’de yatırım kararı aldık. Amacımız sürdürülebilir tarımı, böyle bir ürünle burada gerçekleştirerek hem bölgedeki boşta kalan ya da kullanılmayan arazilerde yaygınlaştırarak ekonomik hale getirmek.” dedi.

“90 BİN LAVANTA FİDANI DİKİLDİ”

İlk etapta 68 dönüm araziye 90 bin lavanta fidesi diktiklerini belirten Kertmen, “Bizim üretmeyi planladığımız lavantanın şu an Türkiye’de bir benzeri yok. Yağ oranı bakımından oldukça avantajlı ve ekonomik. Şu an 90 bin fide ile başladık. Bu yatırımlarımız aratarak devam edecektir.” dedi.

Toprakla buluşan fidelerin temmuz ayında ilk hasadının yapılacağını vurgulayan Kertmen, “Bahçemizden daha iyi ürün alımı 3-4 seneyi bulacaktır. Salihli’deki bahçemizden elde ettiğimiz ürününün yağını, damıtma tesisimizde damıtmayı planlıyoruz. Salihli’de hayata geçireceğimiz tesisi, bölgedeki diğer üreticileri de kullandırmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Manisa'nın Salihli Ovası’nda 90 bin lavanta fidesi toprakla buluştu ViDEO

“SALİHLİ OVASI’NDA ÜRÜN ÇEŞİDİ ARTIYOR”

Salihli Ovası’nda yetiştirilen ürün çeşidinin her geçen gün arttığını belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç “Ovamızda pamuk, üzüm, zeytin, salçalık biber ve salçalık domatesten sonra şimdi lavanta üretimine başlanıyor. Burada üretilen lavantaların yağından faydalanılacak.” dedi.

“LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ BAŞAT ÜRÜN OLACAK”

Salihli’nin tarım, sanayi ve turizm kenti olduğunu belirten Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, “Tarım anlamında ürün çeşitliliğini artırma babından, tıbbi aromatik bitkilerinde büyük önemi olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda lavanta yetiştiriciliğinin Salihli’nin başat ürünlerinden olmasını arzu ediyoruz. Burada yetiştirilecek olan lavantalar ekonomiye kazandırılacak.” dedi.