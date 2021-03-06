Manisa'nın Selendi ilçesinde turizm potansiyelini artıracak lavanta yolu projesi ile birlikte 16 kilometrelik yolun her iki tarafında da lavanta dikimleri yapılacak.

Manisa'nın Selendi ilçesinde yapılacak en uzun lavanta yolu ile birlikte, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu projenin diğer illere örnek olması bekleniyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Türkiye'nin en uzun lavanta yolu olması planlanan “Yol boyu lavanta” projesi için geri sayım başladı. Selendi Gönüllüleri Platformu tarafından hayata geçirilecek olan proje ile İzmir-Ankara yol ayrımından Selendi'ye kadar olan 16 kilometrelik yolun her iki tarafına lavanta ekimleri gerçekleştirilecek. Lavantaların hem ilçeye turizm hem de ekonomik anlamda katkı sağlaması bekleniyor.

PROJE EREZYONA DA FAYDALI

Selendi Gönülleri Platformu’nun hayata geçirmeye çalıştığı, Türkiye’nin en uzun lavanta yolu olması hedeflenen 'Yol boyu lavanta' projesi sayesinde Selendi’nin turizm potansiyelini artıracak ve turizmde bir marka haline gelmesini sağlayacak. Projenin ayrıca erozyona da faydası olacağı düşünülüyor.

Manisa’ya Türkiye'nin en uzun lavanta yolu VİDEO

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Türkiye de ilk defa uygulanacak olan proje sayesinde 16 kilometrelik yol boyunca en geç 3 sene sonra yetişecek olan lavantalardan bölgedeki çiftçiler de lavantaya zarar vermeden anaç gövdeden çelik alarak tarlalarına dikip, kendi lavanta tarlalarını oluşturma imkanını da sunacak. Böylece Selendili üreticilerin daha fazla para kazanmasının da önü açılmış olacak.

LAVANTALAR ARILARDAKİ VERİMİ ARTIRACAK

Bölgede arıcılık ile uğraşan halkın arılarının verimini arttıracak olan lavanta sayesinde yine dolaylı olarak bölge halkı daha fazla kazanç sağlayacak. Lavanta tarlalarından elde edilen lavanta ballarının da ilçenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacak.

"TÜRKİYE’DE İLK OLACAK PROJE"

Konuyla ilgili açıklama yapan projenin mimarlarından olan Selendi Gönüllüleri Platformu yöneticisi Dr. Şaban Gürcan, "İlçemize ve doğaya nasıl bir güzellik katabiliriz diye düşündük ve Türkiye’de hiç olmayan yol boyu lavanta projesine başladık. İzmir Ankara karayolu ayrımından ilçemize kadar olan 16 kilometrelik bölümde yol kenarlarına sağlı sollu lavantalarla donatarak insanların içinden geçerken mutluluk duyacağı lavanta kokularının olduğu bir ortam sağlamak istedik.

SUSUZ TARIM İÇİN ELVERİŞLİ

Lavanta bitkisi susuz tarımda çok önemli. Su kıtlığının yaşandığı şu günlerde suyu tüketmeyen su aramayan bitkilere de önem verilmesi gerekiyor. Bu lavantalar erozyonla da çok önemli bir bitki. Yol kenarlarında bulunan şarampollere de toprak akımını engelleyerek karayollarına da büyük tasarruf sağlamış olacak." dedi.

PROJEYE GÖNÜLLÜLER DESTEK VERİYOR

Selendi'nin turizmden hiç katkı alamadığına da dikkat çeken Dr. Gürcan, "İlçemiz turizminden katkı alamıyor. Bu proje sayesinde turizme de katkı olacağını düşünüyoruz. İzmir-Ankara yolundan geçen herkesin bu yol dikkatini çekeceği ve bu yolda mutlaka seyahat etmesi bu yolu takip ederek ilçemize gelip ekonomik olarak katkı sağlayacak olup burada bir turizm patlaması olup ilçemizin turizmle tanışmasını sağlayacaktır." diye konuştu.