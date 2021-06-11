MAPEG, 641 maden sahasını aramalara açıyor

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, 641 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak.

Ülkemizde madencilik çalışmaları hız azandı. Yeni bulunan sahalarda yapılacak faaliyetler için de kurumsal düzeyde alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), tarafından aramalara açılması ile ilgili ilen Resmi Gazete'de yayınlandı.

Aramalara açılacak 641 maden sahasının ihalesi için başvurular, 9.00-9.30 saatleri arasında MAPEG internet sitesinde ilan edilen tarihlerde MAPEG'e doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA İLE

Söz konusu ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

TEMİNATLAR, TEKLİF EDİLEN İHALE BEDELİNİN YÜZDE 20'Sİ ORANINDA OLACAK

Teminatlar, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

DETAYLAR İHALE ŞARTNAMESİNDE

Buna göre, ihalelere ilişkin usul ve esaslar "https://www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayınlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.