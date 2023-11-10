Mardin Şehir Stadyumu için proje sözleşmesi imzalandı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin Valisi Akkoyun'un Mardin Şehir Stadyumu sözleşmesinin imzalandığını belirttiği paylaşımını alıntılayarak müjdeyi verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılına yakışır modern bir stadyumun Mardin’e kazandırılacağını açıkladı.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teşekkür ederek, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Işıklan paylaşımında, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un Mardin Stadyumu’nun şehirlerine kazandırılması nedeniyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımı alıntıladı.

"Mardin Şehir Stadyumu için Proje Sözleşmesi imzalandı"

Vali Akkoyun da paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla yatırım programına alınan Mardin Şehir Stadyumu için Proje Sözleşmesi imzalandığını bildirerek şöyle konuştu: