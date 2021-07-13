Koronavirüs salgını nedeni ile turistlerin gelemediği Mardin'de, kısıtlamaların hafifletilmesi ile birlikte daha önce görülmemiş bir yoğunluk yaşanıyor.

Yurt içinde ve dışında tarihi ve mimari yapısı ile ilgi odağı olan Mardin, turizmle ayakta duran bir şehir olduğu için koronavirüs kısıtlamalarından en fazla etkilenen şehirler arasında yer aldı.

Kısıtlama sürecinde ekonomik açıdan olumsuz etkilenen esnaf, şehirde yaşanan hareketlilik sayesinde toparlanmaya başladı. Piyasanın yeniden canlanması esnafın yüzünü güldürdü.

“BEN ÖMRÜ HAYATIMDA BÖYLE BİR TURİZM PATLAMASI GÖRMEDİM”

Turizm patlaması yaşandığını söyleyen sabuncu esnafı Necmettin Yüksel, ”Burada doğduk, burada büyüdük. Ben ömrü hayatımda böyle bir turizm patlaması görmedim. Her şey çok güzel. Keşke böyle devam etse. Daha önce temmuz ayında turist az geliyordu. Gittikçe azalıyordu. Şu an turist var hafta içi ve hafta sonlarında. Bireysel ve gruplar şeklinde turizm patlaması var.” dedi.

Mardin'de esnaf turist yoğunluğundan memnun ViDEO

“PİYASA ÇOK CANLI”

Geç saatlerde sokaklarda turistin olduğunu belirten Yüksel, “Daha önce ben böyle bir turizm sezonu görmedim. Çok umutluyuz. Bu kadar olacağını beklemiyordum. Ama mükemmel. Pandemide yaşadığımız sıkıntıları atlattık. Tamamen unuttuk. Keşke böyle devam etse.

"PANDEMİ GİTSİN, SIKINTILAR BİTSİN"

İnşallah bu pandemi de biter ve bu sıkıntılarda gider.” diye konuştu.

“MARDİN’E 5 MİLYON TURİST GELMESİ HEDEFLENİYORDU”

Mardin’de beklenen turist sayısının 5 milyon olduğunu ifade eden ayakkabıcı esnafı Ali Gökoğlu, “Pandemi sürecinde geçen yıl mart ayından itibaren başlayan yasaklar özellikle Mardin’de otel sektörü olsun, kafeler ve restoranlar hepsi kapalıydı. Mardin biliyorsunuz turiste yönelik bir yer. Birçok arkadaşımız ekmeğini bu şekilde kazanıyor. Mardin’e keşke daha fazla turist gelse. Mardin’e konulan hedefte 5 milyondan bahsediliyordu. Bu yıl için zor ama en azından 1-2 milyonun gelmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“HER YER KALABALIK”

Mardin’de canlanan turizmin herkesi mutlu ettiğini söyleyen esnaf Abdülkadir Işıkhan da “Eskiden çarşıdan geçtiğimizde korona nedeniyle kalabalık olmuyordu. Şimdi bakıyoruz ki piyasa canlandı. Her yer kalabalık. Şu an çok çok memnunuz. Yerli ve yabancı turist geliyor.” dedi.