Mardin'de kısıtlama kalkınca gümüşçüler doldu

Hafta sonu kısıtlamasının kalktığı Mardin'de vatandaşlar gümüşçülere akın etti. Telkari ustası, yüz yüze satış yapmayı özlediklerini söyledi.

Mavi renge bürünen Mardin'de kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte vatandaşlar alışverişe çıktı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde gümüş ve telkari sanatını yaşatan Akyüz Gümüş’ün sahibi İshak Akyüz, kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte müşterilerin mağazayı yoğun bir şeklide ziyaret ettiklerini belirtti.

"EKONOMİK AÇIDAN DA NORMALLEŞMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bu durumdan memnuniyet duyduklarını belirten Akyüz, “Normalleşme süreci başladı. Hafta sonu kısıtlamalarının kalkmasıyla müşteri yoğunluğu başladı. Müşterilerimize online satış yaptığımız kadar yüz yüze satış yapmayı özlemiştik. Maske ve hijyen kurallarına uyarak, bu şekilde ekonomik açıdan da daha hızlı normalleşmeyi hedefliyoruz.” dedi.