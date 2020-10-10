Mardin'de üzüm pekmezi telaşı başladı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, bağ bozumunun sonuna gelindi. Şimdi kırsal mahallelerde meşhur şıra üzümü pekmezi, cevizli ve bademli sucuk ile pestil üretilme zamanı.

Mardin, doğa şekli ve alışılmışın dışında sokak ve evleri ile turist çekerken, zengin mutfak kültürü ile de göz dolduran bir şehir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şıra üzümü ve pekmeziyle ünlenen Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde 20 gün önce başlayan üzüm hasadında sona gelindi.

ÜZÜMLER ÖNCE KESİLİYOR SONRA SUYU ÇIKARTILIYOR

Bağdaki üzüm salkımları, bağ bıçağı ve bağ makaslarıyla kesildikten sonra sepet ve tenekelere doldurulup, suyunun çıkarılacağı alana getiriliyor.

PEKMEZ, PESTİL VE CEVİZLİ SUCUK ÜRETİLİYOR

Torbalara konulan üzümün ezilmesiyle elde edilen suyu, bu kez kazanlarda kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Üzüm suyunun bir kısmı ise bazı mayalar katılarak pestil ve cevizli ve sade sucuk haline getirilmeye başlandı.

“BU YIL ÜZÜM ÇOK, ÜRETİCİ SÜRÜMDEN KAZANACAK”

Mazıdağı'nda yüz yıllardan beri aynı yöntemlerle organik üzüm üreten kırsal Yağmur Mahallesi’ndeki üretici Abdurrahman Kaya (55), ilçenin tamamında üzümlerin ilaçsız ve organik bir şekilde yetiştirildiğine dikkat çekerek, "Bizim üzümümüz organiktir. Pekmezi de çok kalitelidir. Ağızlarının tadını bilen müşterilerimiz vardır. Her yıl aynı pekmezden istiyorlar. Bu yıl üzüm çok. Bu nedenle üretici sürümden kazanacak" dedi.