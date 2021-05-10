Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kurak geçen bir sezonun ardından, geçen sene 12 ton ürün alınan araziden bu sene 2 ton mahsul alındı.

Türkiye'de yaşanan kuraklığın bu yıl hasat dönemlerinde ürünlerin rekoltesine yansıdığı görülüyor.

MARDİN OVASI HUBUBAT MERKEZLERİNDEN BİRİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden biri olan Mardin ovasında buğday hasadına kuraklık gölgesinde başlandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Dügürg köyünde İsmail Didim, 30 dönümde 2 ton buğday elde etti. Geçen yıl aynı tarladan 12 ton ürün elde edilirken, kuraklık nedeni ile bu oran 2 tona geriledi.

Çiftçi Didin, mahsulünü Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezinde müzayede yapılmadığı için ambar başında sattı. Ürün, ilk mahsul olduğu için kilogramı 2 lira 30 kuruşa alıcı buldu.

30 DÖNÜMDEN 2 TON ÜRÜN ELDE EDİLDİ

Ekilen buğdayın tohumunu bile çıkarmadığını ifade eden Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Bu sene ilk buğday hasadı bugün yapıldı. Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Dügürg köyünde İsmail Didin, 30 dönümde kasım ayında buğdayı ekmişti. 2 ton civarı geldi. Bu 30 dönüme ektiği tohum bile değildir. Fiyatı da normalde değerine göre kurak alanda ekilen buğday 2 bin ile 2 bin 150 lira arası bir fiyat değeri vardır. Fakat ilk mahsul olması itibarıyla biz her sene ilk çiftçimize katkı olsun diye sembolik bir fiyat veriyoruz. Tüccarımız İzzettin Denktaş, 2 bin 300 lira fiyat yazdı. Biz pazarlık etmiyoruz. Daima çiftçilerimizin gönlü hoş olsun diye ilk mahsule fiyat yüksek yazıyoruz. Şu anda piyasanın fiyatı bu değildir." dedi.

"BU YIL KURAK GEÇTİ"

Mardin’de sezonun ilk mahsul buğdayını üreten çiftçi İsmail Didin, "Kasım ayında ektiğim 30 dönümlük buğdayımı mayıs ayında biçmiş oldum. Yaklaşık 2 ton verim aldım. Bu yıl kurak geçti. En büyük temennim seneye inşallah yağmur yağmasını diliyoruz." diye konuştu.

Bölgede büyük verim kaybı yaşayan çiftçilerin tek ümidi şimdi de sulu arazilerde.

Mardin’in Kızıltepe'de kuraklık mahsule yansıdı VİDEO