'Marella Discovery 2' kruvaziyeri 1.708 yolcusuyla Bodrum'a geldi

AA

Türkiye her yıl kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında rekorlar kırıyor.

Gemi ile seyahat eden turistler, sadece Ege ve Akdeniz'i değil Marmara ve Karadeniz'i de tercih ediyor.

Ancak kruvaziyer turizminde Aydın, Muğla ve Bodrum en çok tercih edilen limanlara sahip.

Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

GEMİ SANTORİNİ'DEN GELDİ

Santorini'den gelen kruvaziyerde çoğu İngiliz 1.708 yolcu ile 745 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı.

Turistlerden bazıları Bodrum Kalesi de dahil tarihi yerleri ziyaret etti.

KANDİYE LİMANI'NA GİDİYOR

Geminin bir sonraki durağının Kandiye Limanı olacağı bildirildi.