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Mark Mobius'tan Türkiye'ye yatırım vurgusu

Mark Mobius'tan Türkiye'ye yatırım vurgusu

Amerikalı yatırımcı, hükümetin son adımının olumlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin önemli bir piyasa olduğunu belirten Mobius, "Yatırıma devam edeceğiz" mesajı verdi.