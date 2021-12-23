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- Mark Mobius'tan Türkiye'ye yatırım vurgusu
Mark Mobius'tan Türkiye'ye yatırım vurgusu
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 09:24
Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Lirası'nın değerini korumaya yönelik açıkladığı ekonomik tedbirleri değerlendirdi.
Ekonomi alanında son atılan adımlarla birlikte döviz kurlarında sert düşüş yaşanırken, TL değer kazandı.
"TÜRKİYE'DE YATIRIMA DEVAM" MESAJI
Gelişmelerin ardından Mobius, ülkemizde oluşan tabloyu değerlendirirken, Türkiye'ye yatırım yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
"HÜKÜMETİN SON ATTIĞI ADIM İYİ BİR ADIMDI"
"Hiçbir şekilde elimizde olanı satmıyoruz." diyen Amerikalı yatırımcı, "Hükümetin son attığı adım iyi bir adımdı." ifadesini kullandı.
Mark Mobius: Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz ViDEO
"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR PİYASA"
Mobius, Türkiye'nin önemli bir piyasa olmaya devam edeceğine vurgu yaparak, "En likit piyasalardan." dedi.
Bloomberg HT'ye konuşan Mobius, ABD’de enflasyonun "inanılmaz arttığını" ve bunun da beklenen bir durum olduğunu sözlerine ekledi.