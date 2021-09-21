Marketlere fahiş fiyat denetimi hız kesmiyor

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artını tespit etmek ve önlemek için 81 ilde marketlere yönelik "fahiş fiyat ve etiket" denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı yönetici ve personelinden oluşan özel inceleme ekipleri oluşturuldu.

ANKARA'DAKİ ZİRCİR MARKETLERE DENETİM

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Soner Kaya başkanlığındaki ekip, Ankara Çankaya'daki bir zincir markete yönelik denetim gerçekleştirdi.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ İLE TEMİZLİK MADDELERİNİN FİYATLARI İNCELENİYOR

Ekipler, yumurta, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı.

ÜRÜNLER RASTGELE SEÇİLİYOR

Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

"DENETİMLERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

Kaya, denetime ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde piyasa gözetim ve denetimi görev ve yetkileri kapsamında fahiş fiyat artışı ve etiket denetimlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, ulusal düzeyde faaliyet gösteren bir zincir markette Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

"ÜRÜNLERLE İLGİLİ SON 3 AY İÇİNDE SON DÖNEMDE YAPILAN ALIŞ VE SATIŞLARA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELERİ TALEP EDECEĞİZ"

Kaya, "Bu ürünlerle ilgili son 3 ay içinde, son dönemde yapılan alış ve satışlara ilişkin bilgi ve belgeleri talep edeceğiz ilgili işletmeden. Bu çerçevede bir aşırı fiyat artışı olduğunun tespit edilmesi durumunda ve bu fiyat artışının haksız olduğu yani geçerli bir sebebinin olmadığının anlaşılması durumunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuzca kanunun 18. maddesi kapsamında 10 bin 911 liradan 109 bin 110 liraya kadar idari yaptırım uygulanacak." diye konuştu.

“ETİKETLERDE YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞU KONTROL EDİLECEK”

Kaya, etiket denetimlerinde de üç unsura baktıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Birincisi, etiketlerde yer alan bilgilerin doğruluğu. Yani ürün bilgileri gerçekten etikete yansımış mı? Bir diğer kontrol de indirimli fiyatla satılan ürünler gerçekten de indirimli fiyattan satılmış mı, bunun kontrolünü yapıyoruz.

ETİKET FİYATI İLE KASA FİYATI ARASINDA HERHANGİ BİR FARK VAR MI

Son olarak da etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında herhangi bir fark var mıdır, yok mudur, bunun tespitini yapıyoruz. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı durumun olması durumunda etiket başına 452 lira idari yaptırım uygulanacak. Denetimlerimiz gerek merkez teşkilatımız gerekse ilgi müdürlüklerimiz vasıtasıyla fahiş fiyat artışının engellenmesi ve aldatıcı etiket uygulanmasının sona erdirilmesini sağlamak adına devam edecek. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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