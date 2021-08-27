Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasak

Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasak

Yapılan düzenlemeyle Marmara Denizi'ndeki küçük balık stoklarının korunması ve geleneksel balıkçılığın desteklenmesi amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

MARMARA DENİZİ'NİN MÜSİLAJ GÜNDEMİ DEVAM EDİYOR

Halen Marmara Denizi’ndeki müsilaj nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda "Marmara Denizi Eylem Planı" yürütülüyor.

Bu eylem planı kapsamında balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılmasının sağlanması, Marmara Denizi'ndeki stokların korunması çalışmaları ise Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluk alanında bulunuyor.

YAKALANAN BALIKLAR İNSAN GIDASI OLARAK KULLANILACAK

Yayınlanan tebliğle, burada yapılan balıkçılığın kontrolünün daha iyi sağlanması, küçük balıkların avcılığının engellenmesi ve yakalanan balığın sanayide ham madde olarak değil, insan gıdasına uygun şekilde ambalajlanması hedeflendi.

KÜÇÜK PELAJİK BALIKLARIN BALIK UNU YAĞI FABRİKALARINA NAKLEDİLMESİNE YASAK GELDİ

Bu kapsamda, küçük pelajik balıkların (hamsi, istavrit, sardalya) Marmara Denizi’nde çok fazla ve toplu olarak yakalanıp dökme olarak balık unu yağı fabrikalarına nakledilmesi yasaklandı.

SERT MERCAN RESİFLERİNİN BULUNDUĞU ALANA KORUMA

Ayrıca, Çanakkale Boğazı Dardanos bölgesinde yer alan ve nesli tehlike altında bulunan "Cladocora caespitosa" türü sert mercan resiflerinin bulunduğu alan koruma altına alındı.

IŞIKLA AVCILIK DÜZENLEMELERİ İÇİN YETKİLENDİRME YAPILDI

Tebliğ kapsamında, Karadeniz ve Marmara Denizi’nde yasak olan ancak Akdeniz ve Ege'de kontrollü olarak yaptırılan ışıkla avcılığa ilişkin daha detaylı düzenlemeler yapılabilmesi için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne yetki tanındı.

Birincil av aracı değişikliği işlemlerinin geçerlilik süresinde de düzenlemeye gidildi. 12 metre ve üzeri balıkçı gemileri, birincil av araçlarını 1 Eylül'den geçerli olmak üzere ağustos ayında seçebiliyordu. Akdeniz’de sezon açılış tarihinin 15 Eylül olması nedeniyle bölgedeki balıkçı gemilerinin birincil av aracı değişikliği işlemlerinin geçerlilik süresinin 16 Eylül'de başlatılması sağlandı.

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞI YAPANLARA VERİLECEK DESTEĞE İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığına yönelik 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak desteklemeye ilişkin usul ve esaslar da belli oldu.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı ve geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip iç sularda faaliyet gösterenlerin tamamı ile denizlerde 12 metreden küçük balıkçı gemilerine 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin uygulama esaslarını kapsıyor.