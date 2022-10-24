Marmarabirlik 2022-2023 iş yılı zeytin alım fiyatlarını açıkladı

Marmarabirlik, 2022-2023 iş yılı kampanyasında, ürün alımında tavan fiyat 46, taban fiyat 18, yağlık zeytin fiyatı da 16 lira olarak belirlendi.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik), zeytin ürütecilerinin bağlı olduğu ve üretilen zeytinleri alan güçlü bir kooperatif.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik'te 2022-2023 iş yılı kampanya ürün alım fiyatları belli oldu.

Yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 16 lira

Yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda açıklanan kampanya alım fiyatları; tavan fiyat (180 dane) 46 lira, 200 dane 40 lira, taban fiyat (380 tane) 18 lira, yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 16 lira olarak kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2010 yılından bugüne üreticinin yanında olan Marmarabirlik'in, bu kampanya döneminde de ortaklarına sahip çıktığını kaydetti.

"Fiyatlar bir önceki kampanya dönemine göre, ortalama yüzde 120 arttı"

Asa, iri daneye, taban fiyata ve yağlık zeytine özel fiyat verildiğini vurgulayarak, "Beklentimiz; üreticilerimizin, kooperatifine ihtiyaç duyulan kalibrelerde ürün vermesidir. Marmarabirlik'in hedefi, piyasada en çok talep edilen ürünü istenilen miktarda almaktır. Eğer satışlarımızda ihtiyaç duyulan plan doğrultusunda ürün alımı yapılamaz ise yurt içi ve yurt dışı satışlarımızda sıkıntı yaşarız. Açıkladığımız fiyatları bir önceki kampanya dönemi ürün alım fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda, ortalama yüzde 120 artış olduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl bütün ezberlerin bozulduğu bir yıl"

AA'nın haberine göre her yıl farklı bir hasat döneminin yaşandığına değinen Asa, şöyle devam etti:

"Bu yıl bütün ezberlerin bozulduğu bir yıldır. Ortaklarımızdan toplam 76 bin ton rekolte beyanı gelmiştir. Gelen yüksek rekolte beyanına rağmen ortaklarımızın mağdur olmaması için kota uygulanmayacaktır.





1 milyar 500 milyon lira alım bütçesi planlandı

Marmarabirlik 2022-2023 iş yılı ürün alım kampanyasında, yağlık dahil 60 bin ton ürün alım planı ve 1 milyar 500 milyon lira alım bütçesi yapılmıştır. Ürün bedellerinin, 15 günlük periyotlarda yüzde 50'si peşin, geri kalan kısmı mart sonu ve mayıs ayı sonunda ödenmesi planlanmaktadır. Marmarabirlik nakit durumuna göre ödemeler öne çekilecektir. Ürün alımlarına, kooperatif yönetim kurulu yetki ve sorumluluğunda 21 Ekim'den itibaren başlanılmıştır."