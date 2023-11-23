Marmarabirlik ortaklarına 522 milyon lira ödeme yapacak Marmarabirlik, yarın kendisine üye zeytin üreticisi üyelerine, ikinci dilim ödeme yapmaya hazırlanıyor.

AA

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Marmarabirlik), ikinci dilim ödeme kapsamında ortaklarına yarın 522 milyon lira ödeyeceği duyuruldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 iş yılı ürün alım kampanyasının başladığı günden bu zamana kadar 1 milyar 815 milyon liralık ürün alımı gerçekleştirdi.

Ürün bedellerini 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik, 4-17 Kasım'da teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak 24 Kasım Cuma günü 522 milyon lira ödeme yapacak.

Ödemeler, ortakların banka hesaplarına yatırılacak.

Birinci dilimde 137 milyon lira ödeme

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alımlarına yoğun şekilde devam edildiğini belirterek, kurumdan ortaklara birinci dilimde 137 milyon lira ödendiğini hatırlattı.

"Fiyat üreticileri memnun etti"

İkinci dilimle ödemelerin 659 milyon liraya ulaşacağını anlatan Asa, şunları kaydetti:

Geçtiğimiz yıl 'Hedefimiz zeytini tarımsal ürünler arasında en çok kazandıran ürün yapmaktır' sözünü söylemiş ve açıkladığımız ürün alım fiyatları ile beklentileri karşılamıştık. Bu kampanya döneminde de Birliğimiz, ortaklarının alın terinin ve emeğinin karşılığını vermiştir. Ayrıca, açıkladığımız alım fiyatlarının tüm zeytin bölgelerindeki üreticiler tarafından da büyük memnuniyetle karşılandığını görmekteyiz. Ürün alımlarının başladığı günden bugüne Marmarabirlik piyasada tek alıcı konumundadır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)