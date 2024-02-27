Marmaray'dan yeni rekor: Bir günde 737 bin 981 yolcu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın yeni yolcu rekorunu "Rekorların aracı Marmaray’dan yeni başarı" diyerek duyurdu.

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Marmaray, İstanbul'un iki yakasını birleştiren önemli bir toplu taşılma aracı olarak önemini sürdürmeye devam ediyor.

Gün geçtikçe Marmaray'ı tercih edenlerin sayısının artması ise rakamlara yansıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Rekorların aracı Marmaray’dan yeni başarı; 24 Şubat tarihinde, günlük 737 bin 981 yolcu ile rekorumuzu tazeledik." dedi.

"Türkiye Hızlanıyor"

Uraloğlu, mesajında "Türkiye Hızlanıyor" etiketini kullandı.

Marmaray'da yük taşımacılığı da yapılıyor

Marmaray, sadece yolcu taşımacılığı yapmakla kalmıyor, ana hat ve yük taşımacılığını da kesintisiz olarak yürütülüyor.

Hat, Londra'dan Pekin'e kesintisiz demir yolu taşımacılığı imkanı sunuyor.

YHT ve ana hat trenlerine hizmet veriliyor

Marmaray'ın Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine hizmet veriliyor.

Yüksek hızlı trenler, Marmaray'dan geçiş yaparak Halkalı'ya kadar ulaşırken gece saatlerinde de yük trenlerinin geçişi sağlanıyor.

Marmaray'dan yurt içi ve yurt dışı yük trenleri geçiş yapıyor.