Muğla'nın Marmaris ilçesi eşsiz denizi ve doğa güzelliği turizm için çekim merkezi olmaya devam ederken, İçmeler Mahallesi’nde yapımı süren lüks halk plajı 11 Haziran'da hizmete açılacak.

Muğla’nın Marmaris İlçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 7 dönümlük alanda beş yıldızlı kalitede inşaatı devam eden ücretsiz halk plajı 11 Haziran’da misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

HALK PLAJI PROJELERİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın almış olduğu karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da destek verdiği turistlerin ve otellerin yoğun olduğu şehirlerde halkın ücretsiz yararlanması için nitelikli beş yıldız konforunda başlattığı halk plajı projelerinden daha önce Çeşme, Bodrum, Antalya, Belek ve Kadriye plajı yapılan plajlarına bir yenisi de Marmaris’te ekleniyor.

Marmaris’e beş yıldızlı ücretsiz halk plajı tamamlanıyor VİDEO

AÇILIŞ 11 HAZİRAN'DA

Kültür ve Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAS A.Ş. yönetimde olan ve yaklaşık 45 gündür inşaatı devam eden Halk Plajı Marmaris’in İçmeler Mahallesinde 11 Haziran’da törenle kapılarını açacak.

PLAJ ÜCRETSİZ OLARAK 2 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

Yaklaşık 2 bin vatandaşa hizmet verecek ve girişi ücretsiz olan plajda mescit, kadın-erkek ayrı soyunma ve duş alma yerleri yanı sıra engellilerin denize girebileceği özel alanlar ile engellilerin kullanabileceği özel yapım şezlonglar olacak.

“RESTORAN VE BÜFELERİN FİYATLARI UYGUN OLACAK”

TURAS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı “Halk plajı ve arıtma, alt yapı işlerinde faaliyet göstermekteyiz. Adında da anlaşılacağı gibi halkımıza özel tamamen vatandaşlarımızın yararlanabileceği lüks bir plaj projesi yaptık. Yaklaşık 45 gün önce projenin inşaatına başladık. Bu plaj 2 bin kişiye hitap edecektir. Cüzi rakamlar ödeyerek restoran ve büfelerden yararlanabilecekler.

ŞEZLONG İSTEYENLERE PİYASANIN ÇOK ALTINDA FİYAT UYGULANACAK

Şezlong isteyenlere ise piyasanın çok altında fiyatla verilecek. Bu inşaatı devam eden halk plajımız belediye ve yetkili kurumlardan alınan izinlerle yapılanmaktadır. Amacı dışında bir faaliyet olmayacaktır. Burada yıkılacak olan bir istinat duvarı vardı. Bunu yıkarak 100 metre bir duvar yapıldı. İstinat duvarı yapılırken 3 palmiye ağacı alındı. Bu ağaçları tekrar yerine diktik. Bir şekilde doğaya zarar verme veya tamamen yapılaşma yoktur. Duşlarımız, giyime soyunma yerleri mevcut. Çocuklar için alanlar mevcut. Ayrıca sağlık ve bebek bakım birimleri mevcut. En çok önem verdiğimiz engelli insanlar için alanlarımız olacaktır. Doğa ile uyumlu bir proje gerçekleşiyor.

PLAJ MAVİ BAYRAKLI

Kültür Turizm Bakanımızın talimatıyla 11 Haziran’da mavi bayraklı plajımızda halkımıza hizmetimize başlayacağız.

ANTALYA VE BELEK TARAFINDA DEVAM EDEN PLAJ HİZMETLERİ VAR

Bunun yanı sıra Antalya, Belek tarafında da devam eden plaj hizmetlerimiz de var onlardan birinin açılışı da 4 Haziranda yapılacak. Tamamen yeşil ve mavi ağırlıklı bir plaj olacak. Yapılan her çalışmada vatandaşımızın daha rahat ve konforlu olması için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.