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    Marmaris’e beş yıldızlı ücretsiz halk plajı tamamlanıyor

    Muğla'nın Marmaris ilçesi eşsiz denizi ve doğa güzelliği turizm için çekim merkezi olmaya devam ederken, İçmeler Mahallesi’nde yapımı süren lüks halk plajı 11 Haziran'da hizmete açılacak.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 09:45
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    Marmaris’e beş yıldızlı ücretsiz halk plajı tamamlanıyor

    Muğla’nın Marmaris İlçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 7 dönümlük alanda beş yıldızlı kalitede inşaatı devam eden ücretsiz halk plajı 11 Haziran’da misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

    HALK PLAJI PROJELERİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın almış olduğu karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da destek verdiği turistlerin ve otellerin yoğun olduğu şehirlerde halkın ücretsiz yararlanması için nitelikli beş yıldız konforunda başlattığı halk plajı projelerinden daha önce Çeşme, Bodrum, Antalya, Belek ve Kadriye plajı yapılan plajlarına bir yenisi de Marmaris’te ekleniyor.

    Marmaris’e beş yıldızlı ücretsiz halk plajı tamamlanıyor VİDEO

    AÇILIŞ 11 HAZİRAN'DA

    Kültür ve Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAS A.Ş. yönetimde olan ve yaklaşık 45 gündür inşaatı devam eden Halk Plajı Marmaris’in İçmeler Mahallesinde 11 Haziran’da törenle kapılarını açacak.

    Cem Sultan Saral

    PLAJ ÜCRETSİZ OLARAK 2 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

    Yaklaşık 2 bin vatandaşa hizmet verecek ve girişi ücretsiz olan plajda mescit, kadın-erkek ayrı soyunma ve duş alma yerleri yanı sıra engellilerin denize girebileceği özel alanlar ile engellilerin kullanabileceği özel yapım şezlonglar olacak.

    Marmaris’e beş yıldızlı ücretsiz halk plajı tamamlanıyor #2

    “RESTORAN VE BÜFELERİN FİYATLARI UYGUN OLACAK”

    TURAS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı “Halk plajı ve arıtma, alt yapı işlerinde faaliyet göstermekteyiz. Adında da anlaşılacağı gibi halkımıza özel tamamen vatandaşlarımızın yararlanabileceği lüks bir plaj projesi yaptık. Yaklaşık 45 gün önce projenin inşaatına başladık. Bu plaj 2 bin kişiye hitap edecektir. Cüzi rakamlar ödeyerek restoran ve büfelerden yararlanabilecekler.

    Marmaris’e beş yıldızlı ücretsiz halk plajı tamamlanıyor #3

    ŞEZLONG İSTEYENLERE PİYASANIN ÇOK ALTINDA FİYAT UYGULANACAK

    Şezlong isteyenlere ise piyasanın çok altında fiyatla verilecek. Bu inşaatı devam eden halk plajımız belediye ve yetkili kurumlardan alınan izinlerle yapılanmaktadır. Amacı dışında bir faaliyet olmayacaktır. Burada yıkılacak olan bir istinat duvarı vardı. Bunu yıkarak 100 metre bir duvar yapıldı. İstinat duvarı yapılırken 3 palmiye ağacı alındı. Bu ağaçları tekrar yerine diktik. Bir şekilde doğaya zarar verme veya tamamen yapılaşma yoktur. Duşlarımız, giyime soyunma yerleri mevcut. Çocuklar için alanlar mevcut. Ayrıca sağlık ve bebek bakım birimleri mevcut. En çok önem verdiğimiz engelli insanlar için alanlarımız olacaktır. Doğa ile uyumlu bir proje gerçekleşiyor.

    Marmaris’e beş yıldızlı ücretsiz halk plajı tamamlanıyor #4

    PLAJ MAVİ BAYRAKLI

    Kültür Turizm Bakanımızın talimatıyla 11 Haziran’da mavi bayraklı plajımızda halkımıza hizmetimize başlayacağız.

    Marmaris’e beş yıldızlı ücretsiz halk plajı tamamlanıyor #5

    ANTALYA VE BELEK TARAFINDA DEVAM EDEN PLAJ HİZMETLERİ VAR

    Bunun yanı sıra Antalya, Belek tarafında da devam eden plaj hizmetlerimiz de var onlardan birinin açılışı da 4 Haziranda yapılacak. Tamamen yeşil ve mavi ağırlıklı bir plaj olacak. Yapılan her çalışmada vatandaşımızın daha rahat ve konforlu olması için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

    Marmaris’e beş yıldızlı ücretsiz halk plajı tamamlanıyor #6

    Marmaris’e beş yıldızlı ücretsiz halk plajı tamamlanıyor #7

    Marmaris’e beş yıldızlı ücretsiz halk plajı tamamlanıyor #8

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