Muğla'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs salgını ve yaz döneminin iç turizme getirdiği hareketlilik, kiralık konuta talebi artırdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, artan taleple birlikte eski ve küçük çaptaki oteller yıkılıp, konuta dönüştürülmeye başlandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, bu dönüşümün ilçenin yatak kapasitesini düşürdüğünü belirterek, "Yerel yönetimler ve şehir planlamacıları, bu değişimle ilgili tedbirlerini almalı." dedi.

Marmaris'te küçük oteller lüks konuta dönüşüyor VİDEO

MARMARİS'TEKİ MEVCUT KONUTLAR TALEBİ KARŞILAMAKTA YETERSİZ KALDI

Doğası ve deniziyle gözde tatil merkezi Marmaris'te sezonluk konut kiralamasına yönelik önemli talep artışı yaşandı, mevcut konutlar gelen talepleri karşılayamaz oldu.

Pandeminin başında da yaşanan kiralık konut talebi üzerine, ilçedeki küçük ve eski otel, apart, pansiyon ve motel işletmeleri, kapalı kaldıkları dönemde inşaat firmalarıyla anlaşıp, yapıları lüks konutlara dönüştürmeye başladı. İlçede pandemiyle birlikte yaşanan bu dönüşüm, bu sene de devam etti.

SEZONLUK KİRALAMA TALEBİ ARTTI

Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanı Zülfikar Soyvural, kısıtlamalarda vatandaşların tatil beldelerine ilgilerinin daha da arttığını söyledi.

"1+1 DAİRELER 500 BİN LİRA"

Marmaris'te bahar aylarını da kapsayan sezonluk kiralama talebinin gün geçtikçe arttığını dile getiren Soyvural, "Küçük çaptaki 300'e yakın apart ve otelin yarısı lüks daire oldu. Bugün apart otellerden çevrilen 1+1 daireler 500 bin, 2+1 ve 3+1 özelliklerine göre 1 milyon ile 1 milyon 750 bin lira civarında değişiyor." dedi.