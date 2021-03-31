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Mart ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Nisan'da
Mart ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri, 5 Nisan’da hesaplara yatırılacak.
- DHA
- 31.03.2021 - 12:00
- Güncelleme : 31.03.2021 - 12:26
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.
ÖDEMELER 5 NİSAN'DA HESAPLARDA
Ödemeler hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, “Mart ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Nisan'da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” ifadesini kullandı.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin PTT üzerinden gerçekleşeceği belirtildi.