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    Mart ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Nisan'da

    Mart ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri, 5 Nisan’da hesaplara yatırılacak.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 12:26
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    Mart ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Nisan'da

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

    ÖDEMELER 5 NİSAN'DA HESAPLARDA

    Ödemeler hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, “Mart ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Nisan'da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” ifadesini kullandı.

    IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin PTT üzerinden gerçekleşeceği belirtildi.

    Mart ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Nisan da #1

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