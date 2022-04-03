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    Mart ayında enflasyonun yüzde 5,34 artması bekleniyor

    Gelecek haftanın açıklanacak en önemli verisi pazartesi açıklanacak enflasyon verisi olacak. Verinin açıklanmasından önce yapılan anketlerin sonucu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 10:22
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    Mart ayında enflasyonun yüzde 5,34 artması bekleniyor

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Nisan'da saat 10.00'da Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklayacak.

    AA FİNANSIN BEKLENTİSİ: YÜZDE 5,54 ARTIŞ

    AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 5,34 artmasını bekliyor.

    REUTERS'IN BEKLENTİSİ: YÜZDE 5,7 ARTIŞ

    Reuters anketlerine göre ise TÜFE'nin Mart'ta enerji ve gıda öncülüğünde aylık yüzde 5.7, yıllık 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,5 artış göstermesi bekleniyor.

    Reuters'ın 17 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette mart ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 58,25 ila yüzde 62,7 arasında yer alıyor. TÜFE en son mart 2002 döneminde yüzde 65.1 artış kaydetmişti.

    MERKEZ BANKASI'NIN VE HAZİNENİN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ

    TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23,2. Hazine'nin yılsonu enflasyon tahmini ise yüzde 24 seviyesinde. Bu yıl sonunda 2021'in son aylarında yaşanan sert yükselişler nedeniyle enflasyonu aşağı çekecek belirgin bir baz etkisi bulunuyor.

    enflasyon

    GELECEK HAFTANIN VERİLERİ

    Gelecek hafta yurt içinde pazartesi ÜFE, salı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, perşembe hazine nakit dengesi ve cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi verileri takip edilecek.

    S&P, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ

    Öte yandan, piyasalar kapandıktan sonra açıklamada bulunan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit ederken, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunu ise "BB-"den "B+"ya indirdi.


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