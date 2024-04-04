Martta en fazla ihracat yapan sektör: Otomotiv endüstrisi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart alyı dış ticaret verilerini açıkladı. Otomotiv endüstrisi ise geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) mart ayı ihracat verilerini analizini paylaştı.

TİM verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi martta 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Bu sektörü, 3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Mart ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 32,3 ile gemi, yat ve hizmetleri sektörü oldu.

Sanayi grubunun dış satımı yüzde 5,5 arttı

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 71,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 5,5 azalışla 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Martta toplam ihracatın yüzde 13,7'sini oluşturan tarım grubunda ise yüzde 2,9'luk azalışla 3,1 milyar dolarlık, toplam ihracatın yüzde 2,2'sinin gerçekleştirildiği madencilik grubunda yüzde 4,9 artışla 502,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya ve 1 milyar 59 milyon dolarla ABD oldu.

En çok ihracat yapan şehir İstanbul oldu

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,1 milyar dolarla İstanbul, 2,1 milyar dolarla Kocaeli, 1,5 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. 43 ilin ihracatının arttığı görüldü.

1.421 firma geçen ay ilk kez ihracat yaptı.

Euro/dolar paritesinin ihracata pozitif etkisi mart ayında da devam etti.

Geçen ay parite farkı ihracata 161 milyon dolar katkı sağladı.

Birim ihracat değeri ise 1,41 dolar oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)