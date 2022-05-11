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    Martta toplanan süt miktarı: 857 bin 789 ton

    TÜİK'in paylaştığı verilere göre mart ayında ticari süt işletmelerince 857 bin 789 ton inek sütü toplandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 11:08
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    Martta toplanan süt miktarı: 857 bin 789 ton

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Mart 2022" verilerini paylaştı.

    Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 49,6, ayran üretimi yüzde 18,8, yoğurt üretimi yüzde 6,6 artarken; içme sütü üretimi yüzde 14, toplanan inek sütü miktarı yüzde 4, inek peyniri üretimi yüzde 1,7 azaldı.

    İlk üç ayda tereyağı üretimi yüzde 57,1 arttı

    Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 57,1, ayran üretimi yüzde 25,8, yoğurt üretimi yüzde 2,1 artarken; içme sütü üretimi yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 6 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 3 azaldı.

    Martta toplanan süt miktarı: 857 bin 789 ton #1

    İnek sütü miktarı mart ayında yüzde 8,7 artış gösterdi

    Bir önceki ay 789 bin 288 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında yüzde 8,7 artarak 857 bin 789 ton oldu. Bir önceki ay 118 bin 787 ton olan içme sütü üretimi mart ayında yüzde 5,3 artarak 125 bin 84 ton olarak gerçekleşti.

    Martta toplanan süt miktarı: 857 bin 789 ton #2

    Martta toplanan süt miktarı: 857 bin 789 ton #3


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