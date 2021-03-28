Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarken ve kayak sezonu tam bitti derken Zigana’da yağan mart karı ile birlikte sezon yeniden başladı.

Karadeniz'in doğusunda Gümüşhane ilinin Torul ilçesinde yer alan Zigana Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Trabzon ili sınırında kalan, hem yaz hem kış mevsiminde manzarası en güzel karayolu geçitlerinden birisi olan Zigana Dağı’nın zirvesindeki kayak merkezindeki kar kalınlığı mart ayının son günlerinde 75 santimetreye ulaştı.

Tarihin her döneminde önemli bir geçit olan ve tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Zigana dağının 2 bin 100 metre rakımında Türkiye’nin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde bahar bereketi yaşanıyor.

Martta yağan kar Zigana'ya kayak yapmaya gelenleri sevindirdi VİDEO

KAR KALINLIĞI 75 SANTİMETRE

Mart ayı sonlarına gelinmesine rağmen hafta içi gerçekleşen kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının 75 santimetre olarak ölçüldüğü kayak merkezi hafta sonu stres atmak isteyenlerin mekanı oldu.

“BU MEVSİMDE KAR ÇOK FAZLA”

Babasıyla birlikte bölgeye kayak yapmak için gelen Esat Karaaslan, Zigana dağının çok güzel bir yer olduğunu belirterek, “Kar bu hafta çok fazla. Bu hafta başka yere gidecektik ama Zigana dağı ayrı bir güzel. Özellikle zirveleri ve manzarası çok güzel. Bu mevsimde kar çok fazla. Bazı zamanlarda çok kar olmuyordu ama bugün bizim şansımıza çok güzel kar var.” ifadelerini kullandı.

“TAM SEZON BİTTİ DERKEN HAFTA İÇİ YAĞAN KAR 75 SANTİMETREYE ULAŞTI”

Tam sezonu kapatma hazırlığı yaparken bu hafta yağan karla birlikte sezonu tam gaz devam ettirdiklerini kaydeden Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi İşletmecilerinden Abdullah Eroğlu ise “Yağışlar devam ettiği, kar olduğu müddetçe kayak merkezimizi açık tutacağız. Pandemi kurallarına uygun şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Nisan ayına geldik sayılır.





KAR 10 GÜN DAHA GİDER

Bu haftaki gibi hava soğuk olursa yerdeki kar 10 gün daha gider diye düşünüyoruz.” dedi.

“ZİYARETÇİLERİMİZ GEÇEN YILLARA GÖRE YARI YARIYA AZALDI”

Kış sezonunda pandemi şartları nedeniyle çok yoğunluk yaşamadıklarını, bu yıl geçen yıllara göre kar yağışının da az olduğunu ifade eden Eroğlu, “Son yağan kar sezon ortasındaki kardan daha kuvvetli oldu. Genel olarak güzeldi sezon. Ziyaretçi sayımız geçen yıla göre yarı yarıya düştü diyebilirim. Ama insanlar burada eğlenebiliyor. Haftada 1-2 gün stresini atabiliyor. Çocuklarını getirdiği, evden dışarıya çıkarıp bir hava aldırdığı bir mekan oldu. Pistlerde aşırı yoğunluk olmuyor zaten. Kayak sporu soğuk hava nedeniyle doğal olarak maske ve eldivenle yapılıyor.” diye konuştu.