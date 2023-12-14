MASAK, dijital para hesaplarının kısıtlandığı mesajlarını yalanladı MASAK, vatandaşların telefonlarına gönderilen SMS'lerde "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" mesajının gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

ensonhaber.com

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), cep telefonlarına gönderilen "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" yönündeki kısa mesajlara (SMS) itibar edilmemesi şeklinde uyarı yayınladı.

MASAK tarafından, son günlerde kendilerine gelen bildirimlerde, bazı cep telefonlarına gönderilen SMS'lerde dijital para hesaplarının incelendiği bilgisinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

"Vatandaşların telefonlarına uygulama indirmeleri sağlandı"

Bu SMS'lerle vatandaşların telefonlarına uygulama indirmelerinin sağlandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kimlik bilgilerine erişilmek istendi"

Ya da sözde kısıtlamayı kaldırmalarını sağlamak için yönlendirdikleri belirli internet adreslerine kimlik bilgilerini girmelerini sağlayarak, bu bilgileri ele geçirmeye çalıştıkları görülmektedir.

"Dolandırılmamak için bu tür mesajlara itibar edilmemeli"