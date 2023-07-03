Maskeleri atınca, kozmetiğe ayrılan bütçe katlandı Koronavirüs salgını sırasında maske takıldığı için makyaj yapımı ve buna ayrılan bütçe azalmıştı. Salgının kısıtlamaları geride kaldı ve makyaj malzemelerine talep arttı.

AA

Pandeminin bitmesi, dünyada ve Türkiye'de kozmetik ürünlerinin satışını artıran bir etken oldu.

Maske kullanımının bitmesi ile birlikte sosyal hayatta bakımını ihmal etmeyenler kozmetik harcamalarına yöneldi.

Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle 2020'de yüzde 43 azalarak 193 milyon dolara düşen kozmetik ürünleri ithalatı, maske kullanımının neredeyse bittiği 2022 itibarıyla salgın dönemin yaklaşık iki katına çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kozmetik ürünleri kullanımı, koronavirüs dönemindeki sokağa çıkma kısıtlaması, maske kullanımı gibi sosyal mesafe kurallarının etkisiyle oldukça azalmıştı.

Parfüm, far, ruj ve yüz makyaj malzemeleri

Salgının yayılmasına karşı tedbirlerin en sıkı olduğu 2020 yılında parfüm, far, ruj ve yüz makyaj malzemeleri gibi ürünlerin aralarında bulunduğu kozmetiklerin ithalatı 2019 yılına göre yüzde 43 azalarak son 4 yılın dip seviyesi olan 193 milyon dolara gerilemişti.

2021'de 270 milyon dolar

Alınan önlemlerin gevşetilmesinin etkisiyle artış eğilimine giren ithalat rakamları 2021'de 270 milyon dolara çıktı.

2022'de 409,4 milyon dolar

2022'de 409,4 milyon dolara yükselen kozmetik ithalatı 2020-2022 döneminde iki katına çıkarak, pandemi öncesi dönemdeki rakamları da geçti.

2023'ün ilk 4 ayında

Söz konusu ürünlerin ithalatı bu yılın ilk 4 ayında ise yaklaşık 154 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En çok güzel kokmak için para harcandı

Kozmetik ürünleri ithalatında pandemi dönemine göre en fazla artış yüzde 176,4 ile parfümlerde olurken, bunu yüzde 120,5 ile pudralar, yüzde 106,7 ile dudak makyaj malzemeleri takip etti.

Geçen yıl parfüm ithalatı 253 milyon dolar olurken, bu rakam 2019'da 210,5 milyon dolar, 2020'de 91,5 milyon dolar ve 2021'de 166 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Deodorantlar

En çok ithalat yapılan diğer kalemler ise 59,7 milyon dolarla göz makyaj malzemeleri, 40,8 milyon dolarla deodorantlar oldu.

Kadınların gündelik hayatta sıklıkla kullandığı göz makyaj malzemeleri ithalatı ise salgın öncesi 51,8 milyon dolar seviyesinde seyrediyordu. Kovid-19 döneminde 38,5 milyon dolarlara kadar gerileyen bu malzemelerin ithalatı, geçen yıl 60 milyon dolara yaklaşırken, bu yılın ocak-nisan döneminde 21 milyon doları buldu.

Ruj ithalatı 4 yılın zirvesini gördü

Maske zorunluluğu nedeniyle dudak makyaj malzemeleri ithalatı da 2019'da 26,1 milyon dolar iken, 2020 ve 2021 döneminde 16 milyon dolar seviyelerine kadar geriledi. Geçen yıl 33,2 milyon dolarla son 4 yılın zirvesini gören dudak malzemeleri ithalatı bu yılın ocak-nisan döneminde 14 milyon doları aştı.

Pudra ve allık ithalatı

Pudra ve allık ithalatında ise 2020 yılında bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya azalış gerçekleşirken, bu ürünlerin ithalatı geçen yıl itibarıyla toparlanarak sırasıyla 10,6 milyon dolar ve 5,5 milyon dolar seviyelerine ulaştı.

Manikür ve pedikür malzemeleri

Manikür ve pedikür malzemeleri ithalatı da 2020-2021 döneminde 3 milyon dolara kadar gerilerken, 2022 yılında 6,5 milyon dolara çıktı. Bu yılın ocak-nisan döneminde de 1,1 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Salgın döneminde 33 milyon dolar seviyelerinde seyreden deodorant ithalatı ise 2022'de 40 milyon dolara yükseldi.