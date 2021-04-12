Ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan eski ekonomi bakanı Masum Türker, Türkiye ekonomisine bir saldırı olduğunu, Berat Albayrak'ın başarılı olduğunu söyledi.

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in döneminde ekonomi bakanlığı yapan, 2009-2015 yılları arasında Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Masum Türker, CNN Türk'te Türkiye'deki ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türker, Türk ekonomisine yönelik bir saldırı olduğunu ve bunun hala devam ettiğini söyledi.

"BAKAN ATAMALARINI ETKİLEMEK İÇİN SALDIRI YAPILDI"

Ekonomide yönetimin değiştiği bir süreçte bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldığını savunan Türkier, "Sonrasında durum biraz değişti. Neden? Bizim yurtdışındaki rezervlerimiz Türkiye’ye getirildi. Bunun fakına varan ABD ve özellikle yabancı şirketler Türkiye'ye baskı yapmaya başladılar. İşte o baskı yapmaya başladıkları tarih de artık ekonomi yönetiminin değiştiği tarihti. Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Ama kesin bakan atamaları yapıldıktan sonra döviz kurları biraz durdu çünkü bir strateji değişikliği yapmaları gerekiyordu." dedi.

Masum Türker: Türk ekonomisine saldırı oldu VİDEO

"BERAT ALBAYRAK BAŞARILIYDI"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başarılı olduğunu ifade eden Türker, "Herkes saldırıyor belki damat olduğu için saldırıyorlardı ama bence Albayrak başarılıydı, başarısız değildi. Orada ekonomiyi yönlendirmeye alışmış kişiler liderin çevresine gidip şikayet ederlerdi damat olduğu için şikayet edemiyorlardı rahatsızlık buydu ama yönetim iyiydi. Kadrolarında bir zayıflık vardı." şeklinde konuştu.

"SALDIRILARIN TEMELİNDE SURİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ VARLIĞIMIZ"

Türk ekonomisine yönelik saldırının arkasında başka nelerin olabileceğine de değğinen Türker, "O saldırının temelinde bizim Suriye'de diğer ülkelerdeki varlığımız ve bu döviz rezervlerinin özellikle altınların Türkiye’ye getirilmiş olması dolayısıyla bize tehdit olarak kullanılamadığı için Cumhurbaşkanı ya da diğer yöneticilerin sert çıkışlarına bir eylem yapamıyorlar eskisi gibi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN 128 MİLYAR DOLAR REZERVİ YOKTU"

Eski ekonomi bakanı Türker, CHP'nin “128 milyar dolar nerde? '' kampanyasını da değerlendirdi.

Türker, "Türkiye'nin 128 milyar dolar döviz rezervi yoktu. Türkiye'nin döviz rezervi kendi sahip olduğu rezervdir. 128 milyar dolar dediğimizde yurtdışından gelmiş borç para eklendiği zaman sanki o para bizim gibi rezerv olarak belirleniyor. Halbuki döviz rezervleri artık modern anlamda ikiye ayrılarak tanımlanması gerek birincisi öz kaynaklardan oluşan rezerv ikincisi ise yabancı kaynaklardan oluşan rezerv." dedi.