Mavi yüzgeçli orkinos kotasında yüzde 20 artış: Sektöre 400 milyon lira ek gelir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkçılık sektörüne yıllık 400 milyon lirayı aşkın ilave gelir sağlayacak yeni bir gelişme yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) Toplantısı'nda, Türkiye'nin mavi yüzgeçli orkinos kotasının yaklaşık yüzde 20 artarak 2 bin 600 tondan 3 bin 95 tona yükseldiğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.

Balıkçılık sektöründe uluslararası bir başarı daha elde edildiğini belirten Yumaklı, ICCAT'ın yıllık olağan toplantısının, mavi yüzgeçli orkinos başta olmak üzere pek çok türde yönetim planlarının ele alındığı yoğun müzakerelerle tamamlandığını ifade etti.

"MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS KOTASI 2 BİN 600 TONDAN 3 BİN 95 TONA YÜKSELDİ"

Yumaklı, Türkiye'nin etkin temsili ve kararlı diplomasisi sayesinde, mavi yüzgeçli orkinos kotasının yaklaşık yüzde 20 artarak 2 bin 600 tondan 3 bin 95 tona yükseldiğini aktararak, "Bu kazanımla balıkçılık sektörümüz yıllık 400 milyon lirayı aşkın ilave gelir elde edecek, Türkiye'nin uluslararası su ürünleri piyasasındaki güçlü konumu daha da pekişecektir." değerlendirmesinde bulundu.